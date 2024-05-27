Подрядчик нарушил сроки. В омском поселке Восточный с опозданием строят поликлинику

Подрядчика накажут за срыв сроков строительства поликлиники в поселке Восточный

В региональной прокуратуре отметили, что подрядная организация не выполнила в срок строительство и ввод в эксплуатацию комплекса, включающего в себя взрослую и детскую поликлиники, в поселке Восточный. Контракт на сумму 700 млн рублей был заключен еще в 2022 году.