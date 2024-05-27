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иллюстрация

Подрядчик нарушил сроки. В омском поселке Восточный с опозданием строят поликлинику

27 мая 2024, 09:52
Фото: Город55
иллюстрация

Подрядчика накажут за срыв сроков строительства поликлиники в поселке Восточный

В региональной прокуратуре отметили, что подрядная организация не выполнила в срок строительство и ввод в эксплуатацию комплекса, включающего в себя взрослую и детскую поликлиники, в поселке Восточный. Контракт на сумму 700 млн рублей был заключен еще в 2022 году.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о том, что подрядная организация не уложилась в сроки строительства и ввода в эксплуатацию комплекса, включающего в себя взрослую и детскую поликлиники, в омском поселке Восточный.

Выяснилось, что в июне 2022 года БУ Омской области «Омскоблстройзаказчик» заключило контракт с ООО «ИКГ-Транс» на проектирование и строительство медицинского учреждения. Сумма контракта составила более 700 млн рублей.

Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены к 20 декабря 2023 года. Однако на данный момент подрядчик не выполнил свои обязательства и не достроил объект.

Прокуратура неоднократно направляла представления министру строительства Омской области, руководителям «Омскоблстройзаказчик» и подрядной организации для устранения нарушений. Информация о существующих проблемах на объекте также передавалась заместителю председателя правительства региона.

Также суд привлек подрядчика к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ за действия, которые привели к неисполнению обязательств по контракту на выполнение работ. И это нанесло существенный вред общественным и государственным интересам.

В результате вмешательства прокуратуры строительство поликлиники ускорилось, повысив степень готовности этого социального объекта.

В омском поселке Восточный начали строить поликлинику для взрослых и детей
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