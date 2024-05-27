Подрядчик нарушил сроки. В омском поселке Восточный с опозданием строят поликлинику

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о том, что подрядная организация не уложилась в сроки строительства и ввода в эксплуатацию комплекса, включающего в себя взрослую и детскую поликлиники, в омском поселке Восточный.
Выяснилось, что в июне 2022 года БУ Омской области «Омскоблстройзаказчик» заключило контракт с ООО «ИКГ-Транс» на проектирование и строительство медицинского учреждения. Сумма контракта составила более 700 млн рублей.
Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены к 20 декабря 2023 года. Однако на данный момент подрядчик не выполнил свои обязательства и не достроил объект.
Прокуратура неоднократно направляла представления министру строительства Омской области, руководителям «Омскоблстройзаказчик» и подрядной организации для устранения нарушений. Информация о существующих проблемах на объекте также передавалась заместителю председателя правительства региона.
Также суд привлек подрядчика к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ за действия, которые привели к неисполнению обязательств по контракту на выполнение работ. И это нанесло существенный вред общественным и государственным интересам.
В результате вмешательства прокуратуры строительство поликлиники ускорилось, повысив степень готовности этого социального объекта.