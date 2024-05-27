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Организаторы ПМЭФ-2024 представили деловую программу события

Организаторы ПМЭФ-2024 представили деловую программу события

27 мая 2024, 11:01
Фото: Росконгресс
Ключевой темой ПМЭФ в этом году стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована полная деловая программа этого мероприятия.

Чтобы достичь справедливости и стабильности многополярного мира, нужно сформировать новые центры влияния, которые способны предложить свое видение глобальных проблем и принять участие в создании нового мироустройства. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Он также отметил, что активное участие в развитии новых источников роста должны принять государства и регионы, готовые взять на себя ответственность за свое будущее. Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на Антона Кобякова, ПМЭФ — это площадка, где можно проводить дискуссии решать вопросы на самом высоком уровне.

Программа ПМЭФ-2024 представлена 4 основными треками: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

Более ста пятидесяти тематических сессий пройдет в рамках Петербургского международного форума в этом году. В них примут участие свыше 1000 спикеров и модераторов. Участники обсудят место и роль нашей страны в формирующемся многополярном мировом пространстве. Кроме этого, планируется рассмотреть вопросы, связанные с созданием условий для развития международных отношений и появлением новых экономических лидеров, которые могли бы составить альтернативу традиционным центрам влияния.

На ПМЭФ Фонд Росконгресс представит участникам свой флагманский проект в области технологий, науки и венчурных инвестиций «Территория инноваций» в обновленном формате. Для него предусмотрено пространство площадью более 1000 квадратных метров.

Даты проведения ПМЭФ в этом году — 5–8 июня. Официальным информпартнером события выступает медиахолдинг 1MI.

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