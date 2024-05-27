Организаторы ПМЭФ-2024 представили деловую программу события

Чтобы достичь справедливости и стабильности многополярного мира, нужно сформировать новые центры влияния, которые способны предложить свое видение глобальных проблем и принять участие в создании нового мироустройства. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Он также отметил, что активное участие в развитии новых источников роста должны принять государства и регионы, готовые взять на себя ответственность за свое будущее. Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на Антона Кобякова, ПМЭФ — это площадка, где можно проводить дискуссии решать вопросы на самом высоком уровне.