Не уступила дорогу. В ДТП на трассе Троицкое — Чукреевка пострадали три омича

На трассе Троицкое — Чукреевка омичка не уступила дорогу и устроила жесткое ДТП

В региональной Госавтоинспекции рассказали о ДТП на автодороге между деревнями Троицкое и Чукреевка. 33-летняя женщина на автомобиле «Лада Веста» не уступила дорогу 24-летнему водителю «Лады Приоры». Он двигался по главной дороге в сторону села Троицкого. В ДТП пострадали три человека.