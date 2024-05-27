Не уступила дорогу. В ДТП на трассе Троицкое — Чукреевка пострадали три омича

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
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Updated Сегодня, 06:58
В региональной Госавтоинспекции рассказали о ДТП, которое случилось накануне на автодороге между деревнями Троицкое и Чукреевка, на 4-м километре.
Выяснилось, что 33-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Веста», не уступила дорогу 24-летнему водителю «Лады Приоры». Водитель «Приоры» двигался по главной дороге от поселка Чукреевка в сторону села Троицкое.
В результате ДТП пострадали три человека. Водителю «Приоры» с предварительным диагнозом: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга после осмотра разрешили уйти. 24-летняя пассажирка и 58-летняя госпитализированы в БСМП №1 г.Омска с диагнозами ЗЧМТ, СГМ, «политравма», ЗТЖ.
Ранее «Город55» рассказывал о ДТП, которое произошло на трассе Тюмень — Омск. В результате этого происшествия были госпитализированы шесть человек.