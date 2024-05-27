Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

место ДТП

Не уступила дорогу. В ДТП на трассе Троицкое — Чукреевка пострадали три омича

27 мая 2024, 04:15
Фото: УВМД России по Омской области
место ДТП

На трассе Троицкое — Чукреевка омичка не уступила дорогу и устроила жесткое ДТП

В региональной Госавтоинспекции рассказали о ДТП на автодороге между деревнями Троицкое и Чукреевка. 33-летняя женщина на автомобиле «Лада Веста» не уступила дорогу 24-летнему водителю «Лады Приоры». Он двигался по главной дороге в сторону села Троицкого. В ДТП пострадали три человека.

В региональной Госавтоинспекции рассказали о ДТП, которое случилось накануне на автодороге между деревнями Троицкое и Чукреевка, на 4-м километре.

место ДТПместо ДТП
место ДТП место ДТП
место ДТП
Фото: УВМД России по Омской области

Выяснилось, что 33-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Веста», не уступила дорогу 24-летнему водителю «Лады Приоры». Водитель «Приоры» двигался по главной дороге от поселка Чукреевка в сторону села Троицкое.

В результате ДТП пострадали три человека. Водителю «Приоры» с предварительным диагнозом: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга после осмотра разрешили уйти. 24-летняя пассажирка и 58-летняя госпитализированы в БСМП №1 г.Омска с диагнозами ЗЧМТ, СГМ, «политравма», ЗТЖ.

Ранее «Город55» рассказывал о ДТП, которое произошло на трассе Тюмень — Омск. В результате этого происшествия были госпитализированы шесть человек.

Лоб в лоб. Шесть человек попали в больницу в результате ДТП на трассе Тюмень-Омск
Узнать подробнее
Читайте также:
6 лет тюрьмы и 1 млн компенсации. Житель Тары получил срок за смертельное ДТПВыехал на пути. На переезде в центре Омска грузовой поезд влетел в легковушкуКругом дым. Утром в центре Омска на парковке вспыхнула машина
#Общество#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Автомобиль#Пострадавшие#Новости#Госпитализация#Перекресток#Осмотр
Подпишитесь
Жуткие ливни, паводок и спасение деревьев. Главные темы недели
Вчера, 10:10
Скрывший после ДТП глава Полтавского района Милашенко не вышел на работу
Сегодня, 05:55
Принадлежала научному центру. Заброшку под Омском выставили на торги за 3 млн рублей
Сегодня, 05:24
Минус 4 и 13 см. Уровень воды в Иртыше и Ишиме возле Усть-Ишима продолжил снижаться
Сегодня, 04:49
С продлением. В Омской области в пять раз урезали срок полномочий бизнес-омбудсмена
Сегодня, 10:27
В зоне СВО погиб омский фитнес-тренер Роман Литасов
Сегодня, 10:27
"