Минимум люкса. За год в Омске заработало 26 новых отелей, хостелов и баз отдыха

Напомним, в самом центре, на территории фабрики «Луч», компания Александра Антропенко построит первую в городе пятизвездочную гостиницу. Объем инвестиций в проект составит не менее 4 млрд рублей. А недавно Виталий Хоценко сообщил о планах создания базы отдыха, добраться до которой можно будет на теплоходе. Застройщика загородного комплекса в Омском районе пока держат в секрете.