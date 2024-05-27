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Минимум люкса. За год в Омске заработало 26 новых отелей, хостелов и баз отдыха

27 мая 2024, 11:51
Фото: Город55
Иллюстрация

За 2023 год в Омской области открылось 26 новых отелей, хостелов и баз отдыха

По данным Омскстата, они рассчитаны на 23917 человек.

Омскстат опубликовал данные о деятельности местных «коллективных средств размещения» за прошлый год. К таким средствам относятся гостиницы, хостелы, мотели, базы отдыха, санатории, пансионаты, кемпинги и загородные оздоровительные лагеря.

В 2023 году в Омской области заработало 26 таких новых мест, в результате их число выросло с 250 до 276. Номерной фонд региона за счет открывшихся гостиниц и баз отдыха увеличился с 7,6 до 8,5 тысяч. Номера рассчитаны на 23917 мест.

Вот только номеров высшей категории (сюиты, апартаменты, люксы, джуниор-сюит и номера-студии) в местных отелях очень мало — всего 665, что составляет 7% от общего числа номеров.

Фото: Омскстат

По информации Омскстата, в омских гостиницах и хостелах в 2023 году отдохнули 687 тысяч человек, из них 19,8 тысяч — это иностранцы. В Сибирском федеральном округе у Омской области 6 место по количеству размещенных лиц. В первой пятерке — Новосибирская область, Красноярский край, Иркутская область, Алтайский край и Кемеровская область.

Напомним, в самом центре, на территории фабрики «Луч», компания Александра Антропенко построит первую в городе пятизвездочную гостиницу. Объем инвестиций в проект составит не менее 4 млрд рублей. А недавно Виталий Хоценко сообщил о планах создания базы отдыха, добраться до которой можно будет на теплоходе. Застройщика загородного комплекса в Омском районе пока держат в секрете.

Доставка теплоходом. Для омичей построят новую базу отдыха за 2 млрд рублей
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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Отдых#Туризм#Омск#Омская область#Омскстат#Гостиницы#Новости#Отель#Турист#База отдыха
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