Минимум люкса. За год в Омске заработало 26 новых отелей, хостелов и баз отдыха

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Омскстат опубликовал данные о деятельности местных «коллективных средств размещения» за прошлый год. К таким средствам относятся гостиницы, хостелы, мотели, базы отдыха, санатории, пансионаты, кемпинги и загородные оздоровительные лагеря.
В 2023 году в Омской области заработало 26 таких новых мест, в результате их число выросло с 250 до 276. Номерной фонд региона за счет открывшихся гостиниц и баз отдыха увеличился с 7,6 до 8,5 тысяч. Номера рассчитаны на 23917 мест.
Вот только номеров высшей категории (сюиты, апартаменты, люксы, джуниор-сюит и номера-студии) в местных отелях очень мало — всего 665, что составляет 7% от общего числа номеров.
По информации Омскстата, в омских гостиницах и хостелах в 2023 году отдохнули 687 тысяч человек, из них 19,8 тысяч — это иностранцы. В Сибирском федеральном округе у Омской области 6 место по количеству размещенных лиц. В первой пятерке — Новосибирская область, Красноярский край, Иркутская область, Алтайский край и Кемеровская область.
Напомним, в самом центре, на территории фабрики «Луч», компания Александра Антропенко построит первую в городе пятизвездочную гостиницу. Объем инвестиций в проект составит не менее 4 млрд рублей. А недавно Виталий Хоценко сообщил о планах создания базы отдыха, добраться до которой можно будет на теплоходе. Застройщика загородного комплекса в Омском районе пока держат в секрете.