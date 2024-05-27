Медцентры, магазины и КДЦ. Что разрешили построить в Омске за последние два месяца

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
Город55 узнал, какие новые объекты в апреле и мае разрешил построить департамент архитектуры и градостроительства.
ООО «МЦСМ „Евромед“» Ильи и Марка Фридмана займется реконструкцией медицинского центра в трехэтажном здании на Магистральной, 70б. Проект реконструкции пустующего здания одобрили еще в марте прошлого года, а в апреле Фридманы уже получили разрешение на реконструкцию.
На 22-го Партсъезда появится новый склад. За стройку будет отвечать предпринимательница С. С. Чедыгова. «Омскому заводу инновационных технологий» выдали разрешение на строительство гаража на 4 машины на Мельничной, здесь как раз находятся производственные цеха предприятия. Предпринимателю Александру Данилюку, который является совладельцем компаний «Комплексное обеспечение объектов торговли» и «Рента», в мае 2024 года одобрили возведение торгово-офисного здания на 9-й Линии.
Еще одно разрешение получило «Управление дорожного хозяйства Омской области», и касается оно строительства подъезда к ОЭЗ «Авангард». Подрядчика, как ранее рассказывал Город55, уже выбрали.
Три разрешения депархитектуры выдал взамен уже имеющихся. Видимо, предпринимателем потребовалось продлить срок выполнения работ (точные причины в ведомстве предпочли не называть). Речь идет о строительстве двухэтажного продовольственного магазина на Фугенфирова (застройщик — омский ресторатор Олег Лобов), культурно-досугового центра на Карла Либкнехта у остановки «Дом Туриста» (Станислав Коробкин).
Согласовали также завершение строительства здания общественного назначения на Молодогвардейской, 7/1. Застройщиком каскадного здания в Ленинском округе выступает Алла Ямашева. Здесь должен был разместится учебный центр, над проектом которого работал институт «Омкгражданпроект».
Отметим, что в прошлом году к 24 мая депарх выдал 55 разрешений на строительство различных объектов, а в 2024 году за аналогичный срок набралось только 31 разрешение.
«В выдаче разрешений на строительство в 2024 году было отказано по 84 заявлениям юридических и физических лиц на строительство многоквартирных домов, административных и коммунально-складских объектов, объектов торговли. За получением разрешений на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства застройщики обращаются неоднократно, не устранив замечания в полном объеме», — пояснили Городу55 в депархе.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске из-за представления прокуратуры перестали выдавать разрешения на строительство многоквартирных домов. Из-за этого мэрия начала работу над проектом добровольного сбора с застройщиков. После целой серии бурных дебатов предложение администрации одобрили.