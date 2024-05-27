Медцентры, магазины и КДЦ. Что разрешили построить в Омске за последние два месяца

На 22-го Партсъезда появится новый склад. За стройку будет отвечать предпринимательница С. С. Чедыгова. «Омскому заводу инновационных технологий» выдали разрешение на строительство гаража на 4 машины на Мельничной, здесь как раз находятся производственные цеха предприятия. Предпринимателю Александру Данилюку, который является совладельцем компаний «Комплексное обеспечение объектов торговли» и «Рента», в мае 2024 года одобрили возведение торгово-офисного здания на 9-й Линии.