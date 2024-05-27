Куда съездить отдохнуть россиянам за границу

Наиболее бюджетным вариантом для российских туристов может быть Унаватуна. Это курорт на юге острова. Шри-Ланка привлекает путешественников со всего мира своими не только живописными пейзажами, но и историческими достопримечательностями.



В этом числе: Королевский Ботанический сад, храм Зуба Будды, археологический комплекс Михинтале, девятиарочный мост, Полоннарува, где расположен целый комплекс из руин древних храмов, дворцов и других сооружений и другие удивительные места.