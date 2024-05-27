Куда съездить отдохнуть россиянам за границу

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Настоящее лето находится от россиян достаточно далеко. Так считает директор одного из туристических агентств Наталья Приходько. Для того чтобы получить максимум витамина D, стоит задуматься о смене полушария. Конечно, для этого придется раскошелиться, ведь большая часть «жарких» направлений является небюджетной.
Это прекрасное государство на острове в границах Латинской Америки. Здесь туристам предлагаетяся широкий выбор экскурсий, а также пляжный отдых. Одна из самых известных достопримечательностей Кубы — большой театр Гаваны. Его точно стоит увидеть при посещении этого места. Вместительность театра — 1500 гостей. Еще яркое событие для жителей Кубы и ее гостей — фестиваль сбора грейпфрутов. Танцы, общение и дегустация самых разных фруктовых салатов и десертов — вот что представляет из себя данное мероприятие.
Любителям литературы предлагают посетить дом писателя Эрнеста Хемингуэя, где он работал над своими произведениями. На Кубе он написал, например, роман «По ком звонит колокол» и повесть «Старик и море».
Путешественникам советуют съездить на островок Налагурайду. Местные называют его Солнечный остров. Также внести в список мест для посещения стоит остров Алимата, которые известен своей прозрачной водой. Прекрасное место для дайверов — Банановый риф.
Представьте, что в июне днем вода прогревается до +27 градусов. А следующие два летних месяца температура только поднимается — до +29… +32 градусов, сообщается на сайте tutu.ru.
Грех не добраться в ОАЭ до самого высокого в мире небоскреба — Бурдж Халифа. Также туристам обязательно нужно увидеть мечеть шейха Зайда. Кстати, визитной карточкой Абу-Даби стоит считать набережную Корниш. В Шардже путешественники остаются в восторге от пешеходной зоны Аль-Касба.
Наиболее бюджетным вариантом для российских туристов может быть Унаватуна. Это курорт на юге острова. Шри-Ланка привлекает путешественников со всего мира своими не только живописными пейзажами, но и историческими достопримечательностями.
В этом числе: Королевский Ботанический сад, храм Зуба Будды, археологический комплекс Михинтале, девятиарочный мост, Полоннарува, где расположен целый комплекс из руин древних храмов, дворцов и других сооружений и другие удивительные места.