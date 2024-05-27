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иллюстрация

ДТП у дома. В Омске водитель иномарки сбил 7-летнего мальчика на электросамокате

27 мая 2024, 02:51
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске семилетний мальчик на электросамокате попал под колеса иномарки

Накануне в ГИБДД сообщили о ДТП с участием 7-летнего мальчика. 38-летний водитель иномарки Toyota сбил его, когда он ехал на электросамокате по внутриквартальному проезду. Ребенок получил травмы, ему была необходима медицинская помощь.

Накануне в региональной Госавтоинспекции сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием 7-летнего мальчика.

Как выяснилось, 38-летний водитель иномарки Toyota, двигаясь по внутриквартальному проезду дома № 7 на улице 3-я Любинская, сбил 7-летнего мальчика, который ехал на электросамокате. Мальчик при этом ехал справа налево относительно машины.

В результате аварии ребенок получил травмы, и ему потребовалась медицинская помощь. Все обстоятельства и причины этого происшествия будут установлены в ходе расследования.

Напомним, что детям до семи лет можно кататься на электросамокате только в сопровождении взрослых. Передвигаться на нем можно только по тротуарам, пешеходным зонам и велодорожкам, предназначенным для пешеходов. Дети старше семи лет могут ездить на электросамокате по велодорожкам без сопровождения взрослых.

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