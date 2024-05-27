ДТП у дома. В Омске водитель иномарки сбил 7-летнего мальчика на электросамокате

Напомним, что детям до семи лет можно кататься на электросамокате только в сопровождении взрослых. Передвигаться на нем можно только по тротуарам, пешеходным зонам и велодорожкам, предназначенным для пешеходов. Дети старше семи лет могут ездить на электросамокате по велодорожкам без сопровождения взрослых.