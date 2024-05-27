ДТП у дома. В Омске водитель иномарки сбил 7-летнего мальчика на электросамокате

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Накануне в региональной Госавтоинспекции сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием 7-летнего мальчика.
Как выяснилось, 38-летний водитель иномарки Toyota, двигаясь по внутриквартальному проезду дома № 7 на улице 3-я Любинская, сбил 7-летнего мальчика, который ехал на электросамокате. Мальчик при этом ехал справа налево относительно машины.
В результате аварии ребенок получил травмы, и ему потребовалась медицинская помощь. Все обстоятельства и причины этого происшествия будут установлены в ходе расследования.
Напомним, что детям до семи лет можно кататься на электросамокате только в сопровождении взрослых. Передвигаться на нем можно только по тротуарам, пешеходным зонам и велодорожкам, предназначенным для пешеходов. Дети старше семи лет могут ездить на электросамокате по велодорожкам без сопровождения взрослых.