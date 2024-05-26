В историческом центре. В Омске появилось в продаже помещение под бар за 39 млн рублей

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Площади цокольного этажа, занимаемые книжным магазином на улице Ленина, в скором времени могут поменять владельца: соответствующее предложение уже появилось на популярном сервисе объявлений.
По информации, указанной в предложении, продажу поручили Федеральной сети агентств коммерческой недвижимости «АРР». Как отмечается в объявлении, за 39 млн рублей в собственность нового владельца перейдет помещение свободного назначения, которое можно переоборудовать под бар, ресторан, офис или использовать, как и прежде, для торговли.
Кроме того, помещение оборудовано всеми необходимыми коммуникациями (вода, отопление и вентиляция), а также имеет выгодное расположение в «первой линии» улицы, где можно разместить вывеску. Однако, как отмечается, помещению требуется косметический ремонт, а при наличии необходимости даже возможна перепланировка.
Напомним, ранее Город55 сообщал о старте аукциона, на котором определят собственника 160 тысяч квадратных метров земельного участка на берегу Оми, рассчитанного под ИЖС: