В историческом центре. В Омске появилось в продаже помещение под бар за 39 млн рублей

Кроме того, помещение оборудовано всеми необходимыми коммуникациями (вода, отопление и вентиляция), а также имеет выгодное расположение в «первой линии» улицы, где можно разместить вывеску. Однако, как отмечается, помещению требуется косметический ремонт, а при наличии необходимости даже возможна перепланировка.