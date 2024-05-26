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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

иллюстрация

В историческом центре. В Омске появилось в продаже помещение под бар за 39 млн рублей

26 мая 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

В Омске выставили на продажу помещение под бар за 39 миллионов рублей

387 «квадратов» площади в доме №19 на улице Ленина уже ищут нового владельца.

Площади цокольного этажа, занимаемые книжным магазином на улице Ленина, в скором времени могут поменять владельца: соответствующее предложение уже появилось на популярном сервисе объявлений.

По информации, указанной в предложении, продажу поручили Федеральной сети агентств коммерческой недвижимости «АРР». Как отмечается в объявлении, за 39 млн рублей в собственность нового владельца перейдет помещение свободного назначения, которое можно переоборудовать под бар, ресторан, офис или использовать, как и прежде, для торговли.

Кроме того, помещение оборудовано всеми необходимыми коммуникациями (вода, отопление и вентиляция), а также имеет выгодное расположение в «первой линии» улицы, где можно разместить вывеску. Однако, как отмечается, помещению требуется косметический ремонт, а при наличии необходимости даже возможна перепланировка.

Напомним, ранее Город55 сообщал о старте аукциона, на котором определят собственника 160 тысяч квадратных метров земельного участка на берегу Оми, рассчитанного под ИЖС:

На берегу Оми. Огромный участок под Омском отдают под стройку за 16 млн рублей
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#Илья Скобин#Бизнес#Недвижимость#Омск#Продажа#Аренда#Торговля#Новости#Помещение
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