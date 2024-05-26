Пострадавших нет. Глава Полтавского района Омской области попал в аварию

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
По информации губернатора, глава Полтавского района Александр Милашенко, в субботу попал в аварию — происшествие обошлось без пострадавших. Все обстоятельства произошедшего пока устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.
Напомним, с именем Александра Милашенко связано несколько финансовых скандалов: мужчину неоднократно заставляли вернуть выплаты, которые он незаконно устанавливал самому себе. Из-за этого глава района был включен в реестр уволенных из-за утраты доверия, но уже в июле 2021 года его вновь избрали на прежнюю должность.