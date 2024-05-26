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Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

иллюстрация

Пострадавших нет. Глава Полтавского района Омской области попал в аварию

26 мая 2024, 04:08
Фото: 1MI
иллюстрация

Губернатор сообщил, что в Омской области произошло ДТП с участием главы района

Виталий Хоценко сообщил, что глава Полтавского района попал в ДТП.

По информации губернатора, глава Полтавского района Александр Милашенко, в субботу попал в аварию — происшествие обошлось без пострадавших. Все обстоятельства произошедшего пока устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Напомним, с именем Александра Милашенко связано несколько финансовых скандалов: мужчину неоднократно заставляли вернуть выплаты, которые он незаконно устанавливал самому себе. Из-за этого глава района был включен в реестр уволенных из-за утраты доверия, но уже в июле 2021 года его вновь избрали на прежнюю должность.

Скандально известного главу района в Омской области снова заставили вернуть деньги
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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омская область#Москва#ГИБДД#Новости#Полтавский район
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