Понадобилась медпомощь. В Омске подросток попал под колеса «легковушки»

Как сообщили в пресс-центре областной Госавтоинспекции, ДТП произошло в Октябрьском административном округе, на улице Бердникова. По данным инспекторов, 36-летний водитель автомобиля Honda наехал на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте — им оказался 15 летний подросток.