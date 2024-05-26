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Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

иллюстрация

Понадобилась медпомощь. В Омске подросток попал под колеса «легковушки»

26 мая 2024, 05:05
Фото: 1MI
иллюстрация

15-летний омич попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте

ДТП с пострадавшим пешеходом произошло в минувшую субботу, около 20:00 часов.

Как сообщили в пресс-центре областной Госавтоинспекции, ДТП произошло в Октябрьском административном округе, на улице Бердникова. По данным инспекторов, 36-летний водитель автомобиля Honda наехал на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте — им оказался 15 летний подросток.

Как сообщается, юноше понадобилась медицинская помощь. Сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливая причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее Город55 сообщал об увеличении смертности в дорожно-транспортных происшествиях — по данным ГИБДД, опубликовавшей статистику аварий, участились случаи ДТП с мотоциклистами, а вместе с тем — выросло и число погибших:

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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омск#Авария#Статистика#Проверка#Смертность#Пешеход#Новости#Погибшие#Пострадавший#Госавтоинспекция#Медицинская помощь
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