Понадобилась медпомощь. В Омске подросток попал под колеса «легковушки»

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Как сообщили в пресс-центре областной Госавтоинспекции, ДТП произошло в Октябрьском административном округе, на улице Бердникова. По данным инспекторов, 36-летний водитель автомобиля Honda наехал на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте — им оказался 15 летний подросток.
Как сообщается, юноше понадобилась медицинская помощь. Сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливая причины и обстоятельства случившегося.
Напомним, ранее Город55 сообщал об увеличении смертности в дорожно-транспортных происшествиях — по данным ГИБДД, опубликовавшей статистику аварий, участились случаи ДТП с мотоциклистами, а вместе с тем — выросло и число погибших: