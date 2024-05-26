Лоб в лоб. Шесть человек попали в больницу в результате ДТП на трассе Тюмень-Омск

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:31
По информации пресс-центра региональной Госавтоинспекции, сообщение о ДТП поступило дежурному межмуниципального отдела МВД «Тюкалинский» сегодня, около 8 часов утра.
Как стало известно сотрудникам ведомства, прибывшим на место происшествия, авария произошла в районе 472 километра автодороги Р-402 Тюмень-Омск: водитель, управлявший автомобилем Toyota Corolla, не убедился в безопасности обгона и выехал на «встречку», где в тот момент находился минивэн Nissan Liberty.
Как сообщили в ведомстве, водитель и пассажиры автомобиля Toyota госпитализированы: медицинская помощь понадобилась 15-летнему юноше и двум женщинам (инспекторы работают над установлением их личностей). Кроме того, в больницу доставили и пассажиров Nissan'а: мужчину предпенсионного возраста и 21-летнего молодого человека.
Инициирована проверка для установления всех деталей произошедшего.
Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП на одной из улиц Омска: юный пешеход, переходя дорогу в неположенном месте, оказался под колесами авто.