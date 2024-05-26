Лоб в лоб. Шесть человек попали в больницу в результате ДТП на трассе Тюмень-Омск

Как сообщили в ведомстве, водитель и пассажиры автомобиля Toyota госпитализированы: медицинская помощь понадобилась 15-летнему юноше и двум женщинам (инспекторы работают над установлением их личностей). Кроме того, в больницу доставили и пассажиров Nissan'а: мужчину предпенсионного возраста и 21-летнего молодого человека.