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Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Фотография с места происшествия

Лоб в лоб. Шесть человек попали в больницу в результате ДТП на трассе Тюмень-Омск

26 мая 2024, 06:29
Фото: Пресс-центр ГАИ Омской области
Фотография с места происшествия

В ДТП на «трассе смерти» Тюмень-Омск пострадали 6 человек

Причиной аварии стал обгон и выезд на «чужую» полосу.

По информации пресс-центра региональной Госавтоинспекции, сообщение о ДТП поступило дежурному межмуниципального отдела МВД «Тюкалинский» сегодня, около 8 часов утра.

Как стало известно сотрудникам ведомства, прибывшим на место происшествия, авария произошла в районе 472 километра автодороги Р-402 Тюмень-Омск: водитель, управлявший автомобилем Toyota Corolla, не убедился в безопасности обгона и выехал на «встречку», где в тот момент находился минивэн Nissan Liberty.

Фотографии с места происшествияФотографии с места происшествия
Фотографии с места происшествияФотографии с места происшествия
Фотографии с места происшествияФотографии с места происшествия
Фотографии с места происшествия
Фото: Пресс-центр ГАИ Омской области

Как сообщили в ведомстве, водитель и пассажиры автомобиля Toyota госпитализированы: медицинская помощь понадобилась 15-летнему юноше и двум женщинам (инспекторы работают над установлением их личностей). Кроме того, в больницу доставили и пассажиров Nissan'а: мужчину предпенсионного возраста и 21-летнего молодого человека.

Инициирована проверка для установления всех деталей произошедшего.

Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП на одной из улиц Омска: юный пешеход, переходя дорогу в неположенном месте, оказался под колесами авто.

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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омская область#Автомобиль#Трасса#Проверка#Пешеход#Новости#Госпитализация#Госавтоинспекция#Тюмень-Омск
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