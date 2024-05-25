Продолжают верить. Стало известно, сколько денег омичи отдали аферистам с начала года

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
С начала 2024 года правоохранители зафиксировали 2 201 случай мобильного мошенничества в Омской области. За этот период омичи перевели аферистам более 571 миллиарда рублей.
Несмотря на многочисленные предупреждения, жители региона продолжают верить обманщикам. Так, случай крупного мошенничества произошел несколько дней назад, 22 мая. 43-летней омичке позвонила «сотрудник банка», после чего сообщила, что женщине одобрили заявку на получение кредита. Потерпевшая сказала, что с таким запросом в банк не обращалась и попросила отменить операцию.
Однако аферистка убедила потерпевшую самостоятельно подать заявку на получение кредита через мобильное приложение и перевести средства в размере 1,5 млн рублей на счет банка. Когда омичка поняла, что имеет дело с мошенниками, обратилась в полицию. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.