Продолжают верить. Стало известно, сколько денег омичи отдали аферистам с начала года

Несмотря на многочисленные предупреждения, жители региона продолжают верить обманщикам. Так, случай крупного мошенничества произошел несколько дней назад, 22 мая. 43-летней омичке позвонила «сотрудник банка», после чего сообщила, что женщине одобрили заявку на получение кредита. Потерпевшая сказала, что с таким запросом в банк не обращалась и попросила отменить операцию.