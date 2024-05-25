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Омичка оформила микрозайм на бывшего мужа с помощью фотошопа

Пользовалась его картой. Омичка оформила микрозайм на бывшего мужа с помощью фотошопа

25 мая 2024, 08:05
Фото: 1MI

Омичка оформила микрозайм на бывшего мужа с помощью фотошопа

Правоохранители закончили расследование дела 28-летней омички, которая оформляла микрозаймы на бывшего мужа с помощью фальшивых фотографий.

Сотрудники регионального УМВД завершили расследование дела 28-летней омички, обвиняемой в мошенничестве. Установлено, что женщина три раза брала микрозаймы на своего бывшего мужа в специальных компаниях. Данные она вводила на сайте, после чего получала деньги на его карту, которой пользовалась.

Отмечается, что на сайте каждой организации, куда обращалась омичка, при регистрации она прикрепляла фотографию мужчины и его документов, которую изготовила при помощи фотошопа. Сумма ущерба от ее действий составила 22 000 рублей.

В ходе расследования обвиняемая признала вину, уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» направлено в Кировский мировой суд. Женщину ждет до двух лет тюремного заключения.

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