Пользовалась его картой. Омичка оформила микрозайм на бывшего мужа с помощью фотошопа

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Сотрудники регионального УМВД завершили расследование дела 28-летней омички, обвиняемой в мошенничестве. Установлено, что женщина три раза брала микрозаймы на своего бывшего мужа в специальных компаниях. Данные она вводила на сайте, после чего получала деньги на его карту, которой пользовалась.
Отмечается, что на сайте каждой организации, куда обращалась омичка, при регистрации она прикрепляла фотографию мужчины и его документов, которую изготовила при помощи фотошопа. Сумма ущерба от ее действий составила 22 000 рублей.
В ходе расследования обвиняемая признала вину, уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» направлено в Кировский мировой суд. Женщину ждет до двух лет тюремного заключения.