Пользовалась его картой. Омичка оформила микрозайм на бывшего мужа с помощью фотошопа

Сотрудники регионального УМВД завершили расследование дела 28-летней омички, обвиняемой в мошенничестве. Установлено, что женщина три раза брала микрозаймы на своего бывшего мужа в специальных компаниях. Данные она вводила на сайте, после чего получала деньги на его карту, которой пользовалась.