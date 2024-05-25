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В Омской области продлили запрет на посещение лесов

Не жечь костры. В Омской области продлили запрет на посещение лесов

25 мая 2024, 10:07
Фото: 1MI

В Омской области продлили запрет на посещение лесов

В связи с особым противопожарным режимом главное управление лесного хозяйства Омской области продлило ограничение на посещение лесов.

Вчера, 24 мая, главное управление лесного хозяйства Омской области подписало приказ, в котором обозначены периоды, во время которых нельзя будет посещать леса и жечь на их территории костры, выжигать сухую траву и проводить любые работы с огнем.

Так, согласно документу, запрет на посещение лесов будет действовать с 27 мая по 15 июня на территории Исилькульского, Калачинского, Любинского, Называевского, Омского, Саргатского, Степного и Черлакского лесничеств.

С 1 июня по 20 июня ограничение введут на территории Большереченского, Большеуковского, Васисского, Знаменского, Крутинского, Муромцевского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Тюкалинского и Усть-Ишимского лесничеств.

Напомним, что особый противопожарный режим действует в регионе с 15 апреля, за его нарушение полагается штраф.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Лес#Новости#Лесничества#Лесное хозяйство#Лесничество#Городские леса#Главное управление лесного хозяйства
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