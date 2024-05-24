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Эскиз проекта, выполненный компанией «Бизнес Свет»

Здание омской «Галерки» осенью украсят архитектурной подсветкой за 3 млн рублей

24 мая 2024, 07:07
Фото: Портал Госзакупок
Эскиз проекта, выполненный компанией «Бизнес Свет»
Разработкой проекта архитектурного освещения здания занималась компания «Бизнес Свет».

К осени должно преобразиться здание театра «Галерка» на Богдана Хмельницкого. Бюджетное учреждение сейчас ищет подрядчика, который выполнит архитектурное освещение фасада четырехэтажного здания.

Работу оценили в 3,11 млн рублей (это начальная максимальная цена контракта). Архитектурную подсветку сделают за счет средств, полученных театром от оказания платных услуг. При выполнении работ будущему подрядчику необходимо опираться на разработанную компанией «Бизнес Свет» рабочую документацию.

«В проекте используются линейные светодиодные светильники Sapphire, Zircon, а также лучевые светильники Gelios Duo, расположенные на фасаде и куполе здания. Точное место установки определить по месту», — говорится в рабочей документации.
Эскиз проекта, выполненный компанией «Бизнес Свет»Эскиз проекта, выполненный компанией «Бизнес Свет»
Эскиз проекта, выполненный компанией «Бизнес Свет»
Фото: Портал Госзакупок

Подрядчик станет известен 11 июня. Новое архитектурное освещение должны быть готово не позднее 30 сентября 2024 года.

Напомним, ранее в Омске хотели за 90 млн рублей смонтировать архитектурную подсветку метромоста. Однако на аукцион не поступило ни одной заявки, поэтому его признали несостоявшимся.

На каждый день и праздники. На омском метромосту появится подсветка за 90 млн рублей
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#Юлия Истомина#Общество#Театр#Омск#Аукцион#Подрядчик#Новости#Освещение#Подсветка#Галерка
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