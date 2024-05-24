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Published Сегодня, 06:38

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иллюстрация

Воспользовался случаем. Омич обманом забрал у сироты полмиллиона с продажи квартиры

24 мая 2024, 06:38
Фото: Город55
иллюстрация

Жителя Омской области накажут за кражу полмиллиона рублей у сироты после сделки

Прокуратура сообщила, что 50-летний житель Омской области обвиняется в крупном мошенничестве. Мужчина уговорил сироту заключить с ним соглашение, по которому деньги после продажи квартиры и оплаты долга инвалида пойдут на оплату услуг и компенсацию расходов, но он оставил себе более полумиллиона.

Пресс-служба прокуратуры сообщила, что 50-летний житель Омской области обвиняется в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Оказалось, что в ноябре 2020 года обвиняемый воспользовался доверием 25-летнего знакомого, который является сиротой и инвалидом детства. Молодой человек рассказал о своей проблеме: ему нужно было оформить и продать квартиру, полученную в наследство в Омском районе. Он надеялся на помощь и поддержку, но, к сожалению, столкнулся с обманом и предательством.

Мужчина уговорил сироту заключить с ним соглашение. По этому соглашению деньги, которые останутся после продажи квартиры и оплаты долга инвалида, пойдут на оплату услуг и компенсацию расходов. Однако после сделки он просто оставил себе более полумиллиона рублей.

Мужчина не признал свою вину и не вернул украденные 550 тысяч рублей. В результате суд арестовал машину обвиняемого, которая стоит более 1,8 млн рублей. Уголовное дело передали в Кировский районный суд. Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Воспользовался доверием. Омич обманул друга-инвалида и снял все деньги с его карты
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