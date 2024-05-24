Воспользовался случаем. Омич обманом забрал у сироты полмиллиона с продажи квартиры

Оказалось, что в ноябре 2020 года обвиняемый воспользовался доверием 25-летнего знакомого, который является сиротой и инвалидом детства. Молодой человек рассказал о своей проблеме: ему нужно было оформить и продать квартиру, полученную в наследство в Омском районе. Он надеялся на помощь и поддержку, но, к сожалению, столкнулся с обманом и предательством.