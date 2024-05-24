Воспользовался случаем. Омич обманом забрал у сироты полмиллиона с продажи квартиры

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Пресс-служба прокуратуры сообщила, что 50-летний житель Омской области обвиняется в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Оказалось, что в ноябре 2020 года обвиняемый воспользовался доверием 25-летнего знакомого, который является сиротой и инвалидом детства. Молодой человек рассказал о своей проблеме: ему нужно было оформить и продать квартиру, полученную в наследство в Омском районе. Он надеялся на помощь и поддержку, но, к сожалению, столкнулся с обманом и предательством.
Мужчина уговорил сироту заключить с ним соглашение. По этому соглашению деньги, которые останутся после продажи квартиры и оплаты долга инвалида, пойдут на оплату услуг и компенсацию расходов. Однако после сделки он просто оставил себе более полумиллиона рублей.
Мужчина не признал свою вину и не вернул украденные 550 тысяч рублей. В результате суд арестовал машину обвиняемого, которая стоит более 1,8 млн рублей. Уголовное дело передали в Кировский районный суд. Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.