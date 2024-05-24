В Омском областном суде прошли прения по делу учителя, который избил отца школьницы

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В Омском областном суде прошли прения по делу учителя физкультуры из поселка Магистральный, который обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью отцу школьницы (ч. 1 ст. 111 УК РФ).
По версии следствия, 9 января прошлого года мужчина избил отца ученицы в ходе словестного конфликта, произошло это в приемной кабинета директора. В результате потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Учитель же не признал вину в совершении преступления.
Государственный обвинитель предложил назначить подсудимому 4 года тюремного заключения и лишить права течение 2 лет заниматься педагогической деятельностью. Кроме того, предложено удовлетворить иск потерпевшего о выплате компенсации морального ущерба в размере 1 миллиона рублей.
Следующее судебное заседание по делу пройдет 3 июня, на нем мужчине вынесут приговор.