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В Омском суде прошли прения по делу учителя, который избил отца школьницы

В Омском областном суде прошли прения по делу учителя, который избил отца школьницы

24 мая 2024, 10:14
Фото: 1MI

В Омском суде прошли прения по делу учителя, который избил отца школьницы

В прениях по делу выступил государственный обвинитель, он предложил назначить учителю физкультуры 4 года лишения свободы.

В Омском областном суде прошли прения по делу учителя физкультуры из поселка Магистральный, который обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью отцу школьницы (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, 9 января прошлого года мужчина избил отца ученицы в ходе словестного конфликта, произошло это в приемной кабинета директора. В результате потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Учитель же не признал вину в совершении преступления.

Государственный обвинитель предложил назначить подсудимому 4 года тюремного заключения и лишить права течение 2 лет заниматься педагогической деятельностью. Кроме того, предложено удовлетворить иск потерпевшего о выплате компенсации морального ущерба в размере 1 миллиона рублей.

Следующее судебное заседание по делу пройдет 3 июня, на нем мужчине вынесут приговор.

Омский учитель физкультуры избил отца школьницы и продолжил обучать детей
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