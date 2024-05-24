В Новом Уренгое трое мужчин до смерти избили омича после пьяного застолья

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Следственный отдел по Ямало-Ненецкому АО предъявил обвинение трем мужчинам за убийство с особой жестокостью по предварительному сговору (п.п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Следствие установило, что 21 апреля в Новом Уренгое трое жителей Тюмени встретили на ж/д вокзале вахтовика из Омска. Омича высадили с поезда из-за того, что он был пьян. Компания предложила новому знакомому провести время до следующего поезда вместе. Так мужчины объединились и решили организовать застолье. В ходе него между ними возникла ссора.
Тюменцы начали жестоко избивать омича, били кулаками, ногами и предметами по различным частям тела. В результате потерпевший умер на месте от полученных повреждений и травматического шока.
Сейчас обвиняемые находятся под стражей, расследование по делу продолжается.