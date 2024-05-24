В Новом Уренгое трое мужчин до смерти избили омича после пьяного застолья

Следствие установило, что 21 апреля в Новом Уренгое трое жителей Тюмени встретили на ж/д вокзале вахтовика из Омска. Омича высадили с поезда из-за того, что он был пьян. Компания предложила новому знакомому провести время до следующего поезда вместе. Так мужчины объединились и решили организовать застолье. В ходе него между ними возникла ссора.