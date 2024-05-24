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В Новом Уренгое трое мужчин до смерти избили омича после пьяного застолья

24 мая 2024, 10:48
Фото: 1MI
Иллюстрация

Трое мужчин в Новом Уренгое до смерти избили вахтовика из Омска

Компания из трех тюменцев избила омича во время пьяного застолья, мужчина умер от полученных повреждений и травматического шока.

Следственный отдел по Ямало-Ненецкому АО предъявил обвинение трем мужчинам за убийство с особой жестокостью по предварительному сговору (п.п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствие установило, что 21 апреля в Новом Уренгое трое жителей Тюмени встретили на ж/д вокзале вахтовика из Омска. Омича высадили с поезда из-за того, что он был пьян. Компания предложила новому знакомому провести время до следующего поезда вместе. Так мужчины объединились и решили организовать застолье. В ходе него между ними возникла ссора.

Тюменцы начали жестоко избивать омича, били кулаками, ногами и предметами по различным частям тела. В результате потерпевший умер на месте от полученных повреждений и травматического шока.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей, расследование по делу продолжается.

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