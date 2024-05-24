Спустя 12 лет. В омской мэрии сменился директор Автохозяйства

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
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В администрации Омска сменился директор автохозяйства. С 21 мая эту должность занял Василий Титов. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ. При этом на сайте мэрии информация о назначении нового руководителя пока не опубликована.
Автохозяйство администрации Омска предоставляет автотранспортное обслуживание для должностных лиц органов местного самоуправления.
Напомним, что Василий Титов стал новым руководителем автохозяйства, сменив на этом посту Сергея Поминова. Поминов занимал эту должность с 26 декабря 2012 года, его стаж работы в этой должности составил почти 12 лет.
Ранее в Омске состоялись выборы ректора Омского государственного педагогического университета. Победу на них одержала Наталья Макарова. Эту информацию официально подтвердили в вузе.
Наталья Макарова получила большинство голосов в ходе голосования. Теперь результаты выборов должны быть утверждены Министерством просвещения РФ.