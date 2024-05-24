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Спустя 12 лет. В омской мэрии сменился директор Автохозяйства

24 мая 2024, 02:55
Фото: Город55
иллюстрация

Спустя 12 лет в мэрии Омска сменился руководитель автохозяйства

21 мая в администрации Омска сменился руководитель автохозяйства. Должность занял Василий Титов, сменив на этом посту Сергея Поминова. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ. Информация о назначении нового руководителя пока не опубликована на сайте мэрии.

В администрации Омска сменился директор автохозяйства. С 21 мая эту должность занял Василий Титов. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ. При этом на сайте мэрии информация о назначении нового руководителя пока не опубликована.

Автохозяйство администрации Омска предоставляет автотранспортное обслуживание для должностных лиц органов местного самоуправления.

Напомним, что Василий Титов стал новым руководителем автохозяйства, сменив на этом посту Сергея Поминова. Поминов занимал эту должность с 26 декабря 2012 года, его стаж работы в этой должности составил почти 12 лет.

Ранее в Омске состоялись выборы ректора Омского государственного педагогического университета. Победу на них одержала Наталья Макарова. Эту информацию официально подтвердили в вузе.

Наталья Макарова получила большинство голосов в ходе голосования. Теперь результаты выборов должны быть утверждены Министерством просвещения РФ.

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#Общество#Руководитель#Омск#Мэрия#Омская область#Новости#Егрюл#Автохозяйство#Василий Титов#Сергей Поминов
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