Сколько стоит отдохнуть в Сочи «все включено» в 2024 году

Не сказать, что цены на путевки демократичны в данное время. В середине июня, 10 числа, есть возможность попасть в «Грейс Кристалл Отель». У этого места три звезды. Из-за повышенного спроса это одно из немногих мест, где еще есть свободные номера на неделю. В рамках тура отдыхающий будет платить чуть менее 140 тыс рублей за стандартный номер без балкона. Недельный тур с вылетом 5 августа обойдется уже в 173 тыс рублей.