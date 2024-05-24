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Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Сколько стоит отдохнуть в Сочи «все включено» в 2024 году

Сколько стоит отдохнуть в Сочи «все включено» в 2024 году

24 мая 2024, 14:28
Фото: Город55
Лето на носу, а отдых не спланирован. Так бывает. Один из самых популярных российских курортов — Сочи. Но сколько стоит отдохнуть на море? Ответы — в материале Города55.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), много отпускников обратили внимание на туры «все включено» в Сочи. Спрос, как оказалось, вырос сразу на 15-20%. Разумеется, это удобно, ведь не нужно думать, где поесть, например.

Несколько лет назад All Inclusive можно было назвать экзотикой в отечественных отелях. Раньше в систему включались лишь завтраки, но за питание туристы все же отвечали сами.

Однако сочинский бизнесмены оказались не готовы к такому наплыву желающих «все включено». В Сочи только 5-6% отелей имеют возможность предоставить туристам данную услугу. В Анапе тем временем All Inclusive есть в трети гостиниц, пишут «Новые известия».

Фото: Город55

Сколько стоит отдых «все включено» в Сочи

Не сказать, что цены на путевки демократичны в данное время. В середине июня, 10 числа, есть возможность попасть в «Грейс Кристалл Отель». У этого места три звезды. Из-за повышенного спроса это одно из немногих мест, где еще есть свободные номера на неделю. В рамках тура отдыхающий будет платить чуть менее 140 тыс рублей за стандартный номер без балкона. Недельный тур с вылетом 5 августа обойдется уже в 173 тыс рублей.

Если попасть в августовский тур в курортное место, то выйдет даже дороже. Отдых в конце лета там обойдется на 23% больше, чем в начале сезона. При этом за такие большие деньги отдыхающие вряд ли получат огромную закрытую территорию для личного пользования, где дети смогут гулять одни. Море развлечений и аниматоры, собственный пляж — это всего не будет, если заплатить столько, сколько будут платить в августе туристы.

Риск переплаты очень большой. Чтобы не попасть на деньги, нужно правильно выбрать даты отпуска. Тот же отель, с тем же вылетом 10 июня, но с проживанием в течение семи ночей вместо шести обойдется уже в 222 тыс рублей! Выходит, что еще за одну ночь туристы платят сверх 82 тыс рублей. В целом, разумеется, только самим отдыхающим решать, где и за сколько проводить отпуск.

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#Алина Ясинская#Общество#Отдых#Россия#Отпуск#Новости#Путешествия#Летний отдых
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