Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Предоставлено Городу55

«Прилетают только отписки». Омичи пожаловались на опасный забор у детского сада

24 мая 2024, 11:22
Фото: Город55
Предоставлено Городу55

Омичи пожаловались на опасный забор у детского сада в Центральном округе

Омичи опасаются, что забор у садика №9 опасен для детей, однако у руководства учреждения нет денег на его ремонт.

В редакцию Города55 обратились омичи, которые водят детей в садик №9 в Центральном округе. По их словам, забор образовательного учреждения разваливается и давно перестал обеспечивать безопасность.

«В детском саду №9 руководство не может позаботиться о безопасности детей. Родители жалуются на ограждение уже который год, а толку ноль. Прилетают только отписки, что забор стоит дорого, а денег нет. Неужели нельзя выделить денег на одну из сторон? Или может быть мы дождемся новостей, когда на территорию сада либо бездомные собаки зайдут, либо дети начнут выходить и убегать», — написал омич Егор.
Забор у детского садаЗабор у детского сада
Забор у детского сада
Фото: Город55

Напомним, что несколько лет назад омский школьник упал на штырь забора образовательного учреждения. После этого случая ограды многих учебных заведений демонтировали и убрали с них острые наконечники.

В омской школе, где мальчик упал на штырь, обрезали забор «болгаркой»
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Жалобы#Дети#Детская площадка#Детский сад#Детсад#Несовершеннолетние дети#Новости#Опасность#Жалоба#Детсады#Сад#Детские сады
Подпишитесь
Миллиардный контракт. Школу в Серебряном береге планируют достроить за полгода
Сегодня, 04:16
Застывшая стройка. Оздоровительный центр за омским «Бауцентром» продают за 300 тысяч
Сегодня, 05:24
Омичка пожаловалась на бездействие службы отлова после нападения собаки на ее дочь
Сегодня, 04:24
Готовятся к паводку. Уровень воды в Иртыше в районе Тары поднялся на 6 сантиметров
Сегодня, 03:19
«Скромная» компенсация. Омский «Авангард» заплатил за переход Дица ровно 1000 рублей
Сегодня, 05:31
Не стройте планов: в ближайшие выходные в Омске ожидаются дожди и заморозки до -5
Сегодня, 04:56
"