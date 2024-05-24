«Прилетают только отписки». Омичи пожаловались на опасный забор у детского сада

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В редакцию Города55 обратились омичи, которые водят детей в садик №9 в Центральном округе. По их словам, забор образовательного учреждения разваливается и давно перестал обеспечивать безопасность.
«В детском саду №9 руководство не может позаботиться о безопасности детей. Родители жалуются на ограждение уже который год, а толку ноль. Прилетают только отписки, что забор стоит дорого, а денег нет. Неужели нельзя выделить денег на одну из сторон? Или может быть мы дождемся новостей, когда на территорию сада либо бездомные собаки зайдут, либо дети начнут выходить и убегать», — написал омич Егор.
Напомним, что несколько лет назад омский школьник упал на штырь забора образовательного учреждения. После этого случая ограды многих учебных заведений демонтировали и убрали с них острые наконечники.