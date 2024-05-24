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Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Потрясающе: ученые увидели рождение первых галактик во Вселенной

Потрясающе: ученые увидели рождение первых галактик во Вселенной

24 мая 2024, 14:55
Фото: Город55
Ученые из Копенгагенского университета сделали одно из важнейших открытий о Вселенной. Они смогли первые наблюдать формирование трех самых ранних из известных галактик. Подробности — в материале Города55.

Астрономы использовали космический телескоп «Джеймс Уэбб». Об этом сенсационном открытии пишет Science. Можно считать это беспрецедентным событием во всей астрономической истории. Датские ученые стали свидетелями рождения галактик где-то между 13,3 и 13,4 миллиарда лет назад.

На одном участке Вселенной скопилось много газа вокруг мини-галактики, когда она строится. Именно так они и возникают, о чем говорится не только в теориях. Об этом свидетельствуют данные компьютерного моделирования.

Фото: Город55

Исследователи оценили, что эти три галактики рождались примерно через 400-600 миллионов лет после Большого взрыва. Это первые 3–4% времени существования Вселенной.

После этого Вселенная заполнилась непрозрачным газом из атомов водорода. Далее в течение нескольких сотен миллионов лет после Большого взрыва формировать звезды. После этого вследствие сближения звезд и газа начали появляться галактики.

Рождение галактик шло в Эпоху реионизации, когда энергия и свет первых прорвались сквозь туман газообразного водорода. Собственно, это вещество смогли увидеть астрономы. Это самое далекое наблюдение на сегодняшний день.

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#Алина Ясинская#Общество#Наука#Космос#Россия#Астроном#Новости#Астрономия#1 Мая#Галактика#Вселенная
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