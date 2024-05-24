Потрясающе: ученые увидели рождение первых галактик во Вселенной

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Астрономы использовали космический телескоп «Джеймс Уэбб». Об этом сенсационном открытии пишет Science. Можно считать это беспрецедентным событием во всей астрономической истории. Датские ученые стали свидетелями рождения галактик где-то между 13,3 и 13,4 миллиарда лет назад.
На одном участке Вселенной скопилось много газа вокруг мини-галактики, когда она строится. Именно так они и возникают, о чем говорится не только в теориях. Об этом свидетельствуют данные компьютерного моделирования.
Исследователи оценили, что эти три галактики рождались примерно через 400-600 миллионов лет после Большого взрыва. Это первые 3–4% времени существования Вселенной.
После этого Вселенная заполнилась непрозрачным газом из атомов водорода. Далее в течение нескольких сотен миллионов лет после Большого взрыва формировать звезды. После этого вследствие сближения звезд и газа начали появляться галактики.
Рождение галактик шло в Эпоху реионизации, когда энергия и свет первых прорвались сквозь туман газообразного водорода. Собственно, это вещество смогли увидеть астрономы. Это самое далекое наблюдение на сегодняшний день.