Нужна как воздух: какая работа самая популярная в Омской области

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Эксперты платформы hh.ru рассказали, в мае особенно искали работу менеджером по продажам и работе с клиентами (4% от всех активных резюме в данный период), водителем (3,8%) и администратором (3,4%).
Был составлен соответствующий рейтинг. Так, в топ-10 популярных профессий в Омской области попали:
Омичам проще всего найти работу в качестве продавца, разнорабочим, менеджером по продажам и бухгалтером. У инженеров-конструкторов, упаковщиков, программистов и разработчиков конкуренция в Омске в пределах нормы. А вот администраторам, менеджерам по работе с партнерами придется побороться за места.