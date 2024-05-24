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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Нужна как воздух: какая работа самая популярная в Омской области

Нужна как воздух: какая работа самая популярная в Омской области

24 мая 2024, 13:44
Фото: Город55
Аналитики представили список свежих вакансий для омичей. Стало известно, каких вакансий ждут соискатели от прямых работодателей. Подробности — в материале Города55.

Эксперты платформы hh.ru рассказали, в мае особенно искали работу менеджером по продажам и работе с клиентами (4% от всех активных резюме в данный период), водителем (3,8%) и администратором (3,4%).

Был составлен соответствующий рейтинг. Так, в топ-10 популярных профессий в Омской области попали:

  • продавец-консультант
  • продавец-кассир
  • инженер-конструктор
  • бухгалтер
  • упаковщик
  • комплектовщик
  • программист
  • разработчик
  • разнорабочий
  • менеджера по работе с партнерами

Омичам проще всего найти работу в качестве продавца, разнорабочим, менеджером по продажам и бухгалтером. У инженеров-конструкторов, упаковщиков, программистов и разработчиков конкуренция в Омске в пределах нормы. А вот администраторам, менеджерам по работе с партнерами придется побороться за места.

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