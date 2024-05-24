Нужна как воздух: какая работа самая популярная в Омской области

Омичам проще всего найти работу в качестве продавца, разнорабочим, менеджером по продажам и бухгалтером. У инженеров-конструкторов, упаковщиков, программистов и разработчиков конкуренция в Омске в пределах нормы. А вот администраторам, менеджерам по работе с партнерами придется побороться за места.