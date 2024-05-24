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Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

иллюстрация

Не стройте планов: в ближайшие выходные в Омске ожидаются дожди и заморозки до -5

24 мая 2024, 04:56
Фото: Город55
иллюстрация
Погода в нашем регионе перестала быть неожиданной. В эти выходные ситуация, скорее всего, не изменится, поэтому лучше не строить грандиозных планов. Согласно данным сервиса Ventusky, в ближайшие выходные днем температура воздуха может достигать +17 градусов, а ночью опускаться до -5 градусов.

В нашем регионе погода уже не удивляет своей внезапностью. Омичи привыкли к дождям и пасмурной погоде. К сожалению, и в эти выходные вряд ли что-то изменится, поэтому от грандиозных планов придется отказаться. Однако всегда можно уютно устроиться дома и посмотреть любимый сериал.

Согласно сервису визуализации погоды Ventusky, в Омске и области предстоящие выходные будут дождливыми и прохладными. Завтра, 25 мая, ожидается небольшой дождь, местами возможен туман. Ночью температура воздуха может опуститься до +5 градусов, местами возможны заморозки до -5. В субботу днем воздух прогреется максимум до 11 градусов со знаком плюс.

погода в субботупогода в субботу
погода в субботу
Фото: Сервис визуализации погоды Ventusky

В воскресенье, 26 мая, в городе также прольют дожди. Ночью пройдет небольшой дождь, а днем он усилится до умеренного. Температура воздуха поднимется максимум до +17 градусов. Туман рассеется, но при этом усилится ветер. В некоторых местах ветер может достигать скорости до 15 метров в секунду.

погода в воскресеньепогода в воскресенье
погода в воскресенье
Фото: Сервис визуализации погоды Ventusky

Ранее Город55 рассказывал о погоде в июне. По прогнозам синоптиков, в этом месяце не будет сильной жары. Температура воздуха будет колебаться около +20 градусов. При этом почти каждый день в первую неделю месяца будут идти дожди.

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