Не стройте планов: в ближайшие выходные в Омске ожидаются дожди и заморозки до -5

В нашем регионе погода уже не удивляет своей внезапностью. Омичи привыкли к дождям и пасмурной погоде. К сожалению, и в эти выходные вряд ли что-то изменится, поэтому от грандиозных планов придется отказаться. Однако всегда можно уютно устроиться дома и посмотреть любимый сериал.