Нападение собаки, недопуск на Олимпиаду и легионер за 1000 рублей. Омск сегодня

Posted 24 мая, 17:14
Published 24 мая, 17:14
Modified 24 мая, 17:16
Updated 24 мая, 17:16
Новость №1. Бродячая собака прокусила ногу 10-летней омичке
Бродячая собака напала на 10-летнюю омичку на улице 2-я Челюскинцев, в результате девочке наложили три шва. Мать пострадавшей рассказала, что в муниципальном приюте ей не поверили и утверждали, что фотографии травмы ребенка поддельные. Сейчас по этому факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело.
Новость №2. Чемпионку по стрельбе Виталину Бацарашкину не допустили до участия в Олимпийских играх
Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина не сможет принять участие в Играх в Париже, об этом сообщила ее тренер Наталья Кудрина. Причина — лишение возможности получить нейтральный статус, без которого выступление на Олимпиаде невозможно.
Новость №3. Омский «Авангард» заплатил за переход Даррена Дица из ЦСКА ровно тысячу рублей
Хоккейный клуб «Авангард» заключил двухлетний контракт с Дарреном Дицем, который ранее выступал за ЦСКА. За переход из московского клуба в омский «армейцы» получили «скромную» компенсацию, которая необходима по требованиям КХЛ. Так, за переход спортсмена «Авангард» выплатил ЦСКА тысячу рублей.