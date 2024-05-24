На берегу Оми. Огромный участок под Омском отдают под стройку за 16 млн рублей

Предназначенный для застройки участок находится недалеко от местной школы, ФАПа и КДЦ. По сути, на такой огромной площади можно построить отдельный коттеджный поселок. С учетом близкой расположенности к Омску и ремонта Сыропятского тракта (дорогу расширят до шести полос на определенном участке и создадут необходимую дорожную инфраструктуру к 2026 году) место становится перспективным.