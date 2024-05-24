На берегу Оми. Огромный участок под Омском отдают под стройку за 16 млн рублей

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Для земельного участка в селе Богославка Омского района, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, ищут инвестора. Администрация Богославского сельского поселения выставила участок площадью 160 075 «квадратов» на торги.
Новому собственнику земля на берегу реки Омь может достаться за 15,9 млн рублей (стартовая цена). Шаг аукциона составляет 477 тысяч рублей.
Предназначенный для застройки участок находится недалеко от местной школы, ФАПа и КДЦ. По сути, на такой огромной площади можно построить отдельный коттеджный поселок. С учетом близкой расположенности к Омску и ремонта Сыропятского тракта (дорогу расширят до шести полос на определенном участке и создадут необходимую дорожную инфраструктуру к 2026 году) место становится перспективным.
Напомним, что два года назад на торги выставляли коттеджный поселок в селе Пушкино Омского района. Реализовать тогда пытались 80 участков для строительства жилья и ведения сельского хозяйства. Они принадлежали компании «Деловой центр „Бизнес-Сити“», которая обанкротилась.