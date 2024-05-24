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Published Сегодня, 04:16

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Стройплощадка школы зимой 2024 года

Миллиардный контракт. Школу в Серебряном береге планируют достроить за полгода

24 мая 2024, 04:16
Фото: Город55
Стройплощадка школы зимой 2024 года

Проблемную школу в микрорайоне Серебряный берег достроят за миллиард рублей

Сейчас департамент строительства ищет нового подрядчика на объект.

В Омске объявили аукцион на завершение строительства школы в микрорайоне Серебряный берег. Около 10 дней назад контракт с прежним застройщиком — компанией «Капитал Развитие» из Москвы — расторгли.

Заявки от желающих достроить проблемную школу принимают до 31 мая, итоги аукциона собираются подвести 3 июня. У нового подрядчика будет примерно полгода на выполнение оставшихся работ, так как по условиям контракта школа на 1122 места должна быть готова к 10 декабря 2024 года. За работу департамент строительства готов заплатить 1,14 млрд рублей.

Как стало известно Городу55, само здание школы в настоящий момент готово только на 10%.

«На сегодняшний день строительная готовность здания школы составляет 10%, объекта в целом с учетом демонтажных работ и выноса сетей — 30%», — пояснили в депстрое.

Напомним, что на стройплощадке школы в Серебряном береге не проводились никакие работы с ноября прошлого года. Компания «Капитал развитие» долгое время не могла договориться с депстроем по оплате демонтажных работ, объем которых оказался сильно выше заявленного в проектной документации. Из-за проекта школы на Красном Пути недавно как раз завели уголовное дело. По мнению следствия, представители компании-подрядчика ПФ «ЗСК-Проект» из Ижевска предоставили ложную проектно-сметную документацию с неверными объемами работ.

После полугодового простоя на площадке школы в Серебряном береге заметили технику
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#Юлия Истомина#Омск#Школа#Строительство#Аукцион#Подрядчик#Департамент строительства#Торги#Новости#Расторжение контракта#Серебряный берег#Капитал Развитие
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