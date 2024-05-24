Миллиардный контракт. Школу в Серебряном береге планируют достроить за полгода

Напомним, что на стройплощадке школы в Серебряном береге не проводились никакие работы с ноября прошлого года. Компания «Капитал развитие» долгое время не могла договориться с депстроем по оплате демонтажных работ, объем которых оказался сильно выше заявленного в проектной документации. Из-за проекта школы на Красном Пути недавно как раз завели уголовное дело. По мнению следствия, представители компании-подрядчика ПФ «ЗСК-Проект» из Ижевска предоставили ложную проектно-сметную документацию с неверными объемами работ.