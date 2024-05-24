Миллиардный контракт. Школу в Серебряном береге планируют достроить за полгода

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
В Омске объявили аукцион на завершение строительства школы в микрорайоне Серебряный берег. Около 10 дней назад контракт с прежним застройщиком — компанией «Капитал Развитие» из Москвы — расторгли.
Заявки от желающих достроить проблемную школу принимают до 31 мая, итоги аукциона собираются подвести 3 июня. У нового подрядчика будет примерно полгода на выполнение оставшихся работ, так как по условиям контракта школа на 1122 места должна быть готова к 10 декабря 2024 года. За работу департамент строительства готов заплатить 1,14 млрд рублей.
Как стало известно Городу55, само здание школы в настоящий момент готово только на 10%.
«На сегодняшний день строительная готовность здания школы составляет 10%, объекта в целом с учетом демонтажных работ и выноса сетей — 30%», — пояснили в депстрое.
Напомним, что на стройплощадке школы в Серебряном береге не проводились никакие работы с ноября прошлого года. Компания «Капитал развитие» долгое время не могла договориться с депстроем по оплате демонтажных работ, объем которых оказался сильно выше заявленного в проектной документации. Из-за проекта школы на Красном Пути недавно как раз завели уголовное дело. По мнению следствия, представители компании-подрядчика ПФ «ЗСК-Проект» из Ижевска предоставили ложную проектно-сметную документацию с неверными объемами работ.