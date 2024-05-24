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Как оспорить штраф за непристегнутый ремень

Как оспорить штраф за непристегнутый ремень

24 мая 2024, 06:00
Фото: ООО МФК «ЦФР ВИ»
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Дорожные камеры регулярно фиксируют непристегнутых водителей, в России это в среднем каждый пятый человек.

Как выявляют нарушителей, какие штрафы за это грозят и как их оспорить разбираемся вместе с «Ваш инвестор».

Сейчас дорожные камеры первые выявляют нарушение с помощью обученных нейросетей, а окончательное решение принимают сотрудники ГИБДД. И хотя нейросети постоянно обучаются, они могут допускать ошибки и «подводить» водителей под штраф. По словам технического специалиста «Ваш инвестор» Евгения Шмидта, пристегиваться надо всегда, но бывают исключения.

«Ремень можно не пристегивать если ты движешься через ледовую переправу, поскольку это не дорога общего пользования. А также если у тебя технически не предусмотрены ремни в машине, однако это очень редкие случаи», — сообщил Евгений Шмидт.

Если штраф пришел по ошибке, то как его можно оспорить? Для этого вместе с заявлением в ГИБДД приложите соответствующие документы или иные доказательства, для каждого случая они свои:

  • За рулем был другой человек — приложите к заявлению в ГИБДД копию страхового полиса, если нарушитель туда вписан
  • Вы уже продали машину — приложите договор купли-продажи и акт приема-передачи машины, а также снимите проданную машину с учета
  • Вы сняли ремень после остановки транспортного средства — если у вас есть видеорегистратор с камерой в салон, то приложите к заявлению запись происходящего в салоне на момент остановки

Специалисты «Ваш инвестор» рекомендуют пристегивать себя и пассажиров, особенно детей до 7 лет. Если штраф вам был выписан по ошибке, то у вас есть 10 дней, чтобы оспорить его в ГИБДД. Срок рассмотрения составит 10 рабочих дней, и если решение будет не в вашу пользу, то продолжать спор придется уже в суде.

Сервис займов под залог авто «Ваш инвестор», 8 800 700 02 52, ООО МФК «ЦФР ВИ» ИНН 5407967714, Свидетельство № 1803550008909

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