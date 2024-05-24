Эксперты: будет ли новая волна мобилизации в 2024 году в России

Генерал-лейтенант и член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил, что всеобщую мобилизацию в стране объявят, если будет введено военное положение. Тогда отсрочек от службы в армии не будет. В этом случае призовут и многодетных отцов, и мигрантов с российским гражданством. Однако сейчас предпосылок к всеобщей мобилизации в России нет.