Эксперты: будет ли новая волна мобилизации в 2024 году в России

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
Волнения среди россиян породило заявление нового главы Минобороны РФ о том, что мобилизационная экономика невозможна без «мобилизации» всего общества. Бывший министр же при объявлении первого набора решил призвать российских мужчин частично, порядка 300 тыс человек. Напомним, что первая мобилизация была объявлена 21 сентября 2022 года. Под конец октября она закончилась.
После в соцсетях и СМИ появлялась информация о якобы еще одной волне мобилизации, однако она не подтверждалась.
Новоиспеченный глава Минобороны РФ говорил на одном из последних пленарных заседаний Совета Федерации признался, что формировать российскую армию непросто. По его словам, необходимо качественные комплектовать вооруженные силы. Для этого составлен план действий, в том числе набор контрактников. Однако речи о мобилизации не шло, подчеркнул он.
Также, по словам Белоусова, главная цель специальной военной операции — победа с минимальными потерями среди личного состава.
Тем временем анонимные Telegram-каналы сообщают о том, что очередная волна мобилизации будет, а вместе с ней и старт призывной кампании для «мобилизационных сборов».
Так неизвестные информируют россиян, что в столичные военкоматы поступили бумажные повестки с формулировкой «мобилизационные сборы». Однако есть только военные сборы, поэтому администраторы Telegram-канала «Борьба с фейками» считают это провокацией и чистой воды ложью. В сообщении указывалось, что подобные сборы проходят в стране каждый год, они плановые и никак не связаны с мобилизацией.
Как рассказал президент Путин, по состоянию на январь, на поле боя находились больше 600 тыс российских военнослужащих. По словам политического лидера, каждый день по всей стране порядка 1,5 тыс человек заключают контракты, так что нужды в объявлении новой мобилизации нет.
К слову, в зону спецоперации решили отправлять и людей с судимостью. Контракты заключают с мужчинами, которые не совершали тяжкие или особо тяжкие преступления, такие как терроризм, государственная измена, шпионаж и другие.
Одновременно с этим многие эксперты говорят, что этого числа бойцов будет недостаточно, мобилизация необходима. Такого мнения придерживается, например, писатель Захар Прилепин. Тогда воющие почти два года без отдыха смогут отправиться на ротацию.
Генерал-лейтенант и член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил, что всеобщую мобилизацию в стране объявят, если будет введено военное положение. Тогда отсрочек от службы в армии не будет. В этом случае призовут и многодетных отцов, и мигрантов с российским гражданством. Однако сейчас предпосылок к всеобщей мобилизации в России нет.