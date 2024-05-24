Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

На омском автобусном маршруте №25 увеличат количество машин

Для улучшения обслуживания. На автобусном маршруте №25 увеличат количество машин

24 мая 2024, 12:38
Фото: 1MI

На омском автобусном маршруте №25 увеличат количество машин

Об увеличении количества автобусов на маршруте №25 сообщил мэр города Сергей Шелест.

С 1 июня количество автобусов на маршруте №25 («Площадь Победы — Микрорайон Новоалександровский») увеличится до 4 единиц, сейчас в этом направлении курсирует 3 автобуса.

Мэр города Сергей Шелест объяснил, что такое решение принято для улучшения транспортного обслуживания жителей улиц Студенческая, Попова и Народная в Советском округе.

Так, дополнительный автобус малого класса будет ездить от СибАДИ до улицы Студенческая с проездом по улицам Попова и Народная в обоих направлениях. Ежедневно от улицы Студенческая до СибАДИ будет выполняться 8 рейсов, а от СибАДИ до улицы Студенческая — 7. Количество рейсов по основной схеме движения же останется прежним.

Фото: Соцсети Сергея Шелеста
Омичам напомнили, какие дачные маршруты будут курсировать до СНТ в этом году
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Автобусные остановки#Автобус#Новости#Пассажирский автобус#Пассажирский транспорт#Автобусы#Транспортная сеть#Автобусы Омска#Транспортная карта
Подпишитесь
Миллиардный контракт. Школу в Серебряном береге планируют достроить за полгода
Сегодня, 04:16
Застывшая стройка. Оздоровительный центр за омским «Бауцентром» продают за 300 тысяч
Сегодня, 05:24
Омичка пожаловалась на бездействие службы отлова после нападения собаки на ее дочь
Сегодня, 04:24
Готовятся к паводку. Уровень воды в Иртыше в районе Тары поднялся на 6 сантиметров
Сегодня, 03:19
«Скромная» компенсация. Омский «Авангард» заплатил за переход Дица ровно 1000 рублей
Сегодня, 05:31
Не стройте планов: в ближайшие выходные в Омске ожидаются дожди и заморозки до -5
Сегодня, 04:56
"