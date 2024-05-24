Для улучшения обслуживания. На автобусном маршруте №25 увеличат количество машин

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
С 1 июня количество автобусов на маршруте №25 («Площадь Победы — Микрорайон Новоалександровский») увеличится до 4 единиц, сейчас в этом направлении курсирует 3 автобуса.
Мэр города Сергей Шелест объяснил, что такое решение принято для улучшения транспортного обслуживания жителей улиц Студенческая, Попова и Народная в Советском округе.
Так, дополнительный автобус малого класса будет ездить от СибАДИ до улицы Студенческая с проездом по улицам Попова и Народная в обоих направлениях. Ежедневно от улицы Студенческая до СибАДИ будет выполняться 8 рейсов, а от СибАДИ до улицы Студенческая — 7. Количество рейсов по основной схеме движения же останется прежним.