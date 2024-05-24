Для улучшения обслуживания. На автобусном маршруте №25 увеличат количество машин

Так, дополнительный автобус малого класса будет ездить от СибАДИ до улицы Студенческая с проездом по улицам Попова и Народная в обоих направлениях. Ежедневно от улицы Студенческая до СибАДИ будет выполняться 8 рейсов, а от СибАДИ до улицы Студенческая — 7. Количество рейсов по основной схеме движения же останется прежним.