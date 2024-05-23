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Published Сегодня, 06:42

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иллюстрация

Застрелил пенсионерку и ее сына. Омича хотят посадить на 22 года за двойное убийство

23 мая 2024, 06:42
Фото: Город55
иллюстрация

Жителя Омска собираются посадить на 22 года за убийство пенсионерки и ее сына

В прокуратуре рассказали, что 38-летний омич пришел в частный дом на улице 2-я Береговая с обрезом ружья и застрелил 54-летнего хозяина и его 85-летнюю мать, которая вышла на шум. Теперь мужчину обвиняют сразу по трем статьям. Ему грозит лишение свободы на срок до 22 лет.

В марте прошлого года 38-летний омич взял обрез ружья и пришел в частный дом на улице 2-я Береговая. Там он выстрелил в голову 54-летнего хозяина дома. Затем таким же образом он убил его 85-летнюю мать, которая вышла на шум.

После мужчина спрятал тела в погреб этого дома, стер следы крови и ушел, прихватив с собой телевизор стоимостью 8 тысяч рублей. Ружье он отдал своему знакомому, чтобы тот его спрятал, а телевизор поставил в салоне красоты, где работала его жена.

место убийстваместо убийства
место убийстваместо убийства
место убийства
Фото: Прокуратура Омской области

Спустя несколько дней родственница погибших обратилась в полицию с заявлением об исчезновении. Полицейские нашли тела пропавших в погребе. В результате в отношении мужчины возбудили сразу три уголовных дела: разбой, убийство и незаконное приобретение, переделка, передача, хранение и ношение огнестрельного оружия.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в суде гособвинитель предложил наказать подсудимого лишением свободы на 22 года в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 11 месяцев и со штрафом в размере 170 тысяч рублей.

Также прокурор потребовал в полном объеме удовлетворить иск родственника погибших о выплате компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей. Следующее судебное заседание, на котором подсудимому будет предоставлено последнее слово, состоится 31 мая.

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