Застрелил пенсионерку и ее сына. Омича хотят посадить на 22 года за двойное убийство

Жителя Омска собираются посадить на 22 года за убийство пенсионерки и ее сына

В прокуратуре рассказали, что 38-летний омич пришел в частный дом на улице 2-я Береговая с обрезом ружья и застрелил 54-летнего хозяина и его 85-летнюю мать, которая вышла на шум. Теперь мужчину обвиняют сразу по трем статьям. Ему грозит лишение свободы на срок до 22 лет.