В первый день лета в Омске перекроют ряд улиц и площадей. Публикуем список

Также с 6 до 14 часов парковка всех видов транспорта будет запрещена в местах проведения соревнований и на парковочных местах вдоль улицы Лукашевича (дублер), напротив центрального входа «G-Drive Арены», а также вдоль улицы Б. Г. Шаронова.