В первый день лета в Омске перекроют ряд улиц и площадей. Публикуем список

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:53
В первый день лета в Омске будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах и площадях. Это связано с проведением спортивно-семейного мероприятия «Зеленый марафон».
С 9 часов утра до 2 часов дня движение будет перекрыто на следующих участках:
Также с 6 до 14 часов парковка всех видов транспорта будет запрещена в местах проведения соревнований и на парковочных местах вдоль улицы Лукашевича (дублер), напротив центрального входа «G-Drive Арены», а также вдоль улицы Б. Г. Шаронова.
Во время проведения мероприятия на этом участке дороги будут изменены маршруты пассажирского транспорта. Чтобы объехать участок, в администрации рекомендуют использовать улицы Лукашевича, Крупской и Перелета.