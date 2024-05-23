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Published Сегодня, 04:49

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иллюстрация

В первый день лета в Омске перекроют ряд улиц и площадей. Публикуем список

23 мая 2024, 04:49
Фото: Город55
иллюстрация
1 июня на некоторых улицах и площадях будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением спортивно-семейного мероприятия «Зеленый марафон». Движение перекроют с 9 часов утра до 2 часов дня.

В первый день лета в Омске будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах и площадях. Это связано с проведением спортивно-семейного мероприятия «Зеленый марафон».

С 9 часов утра до 2 часов дня движение будет перекрыто на следующих участках:

  • дублер улицы Лукашевича от улицы Б. Г. Шаронова до проезда между гипермаркетом «Лента» (дом 33 по улице Лукашевича) и «G-Drive Ареной» (дом 35 по улице Лукашевича);
  • проезд между гипермаркетом «Лента» (дом 33 по улице Лукашевича) и «G-Drive Ареной» (дом 35 по улице Лукашевича);
  • проезд между «G-Drive Ареной» (дом 35 по улице Лукашевича) и гипермаркетом «DNS-Технопоинт АРЕНА» (дом 37 по улице Лукашевича) до улицы Б. Г. Шаронова;
  • улица Б. Г. Шаронова на участке от дороги, ведущей к строению на улице Лукашевича, 22, до второго съезда на парковку вдоль улицы Б. Г. Шаронова.
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схема
Фото: Администрация Омска

Также с 6 до 14 часов парковка всех видов транспорта будет запрещена в местах проведения соревнований и на парковочных местах вдоль улицы Лукашевича (дублер), напротив центрального входа «G-Drive Арены», а также вдоль улицы Б. Г. Шаронова.

Во время проведения мероприятия на этом участке дороги будут изменены маршруты пассажирского транспорта. Чтобы объехать участок, в администрации рекомендуют использовать улицы Лукашевича, Крупской и Перелета.

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