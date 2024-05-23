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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Омские депутаты утвердили программу публичных слушаний по бюджету

В Омске пройдут публичные слушания по бюджету

23 мая 2024, 05:23
Фото: Город55

Омские депутаты утвердили программу публичных слушаний по бюджету

На слушаниях смогут выступить 7 омичей.

Сегодня, 23 мая, в Омском городском Совете прошло внеочередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. На нем говорили о подготовке к публичным слушаниям по исполнению городского бюджета за 2023 год, которые пройдут 7 июня. Профильный комитет мэрии предоставил депутатам основные тезисы доклада, который прочтет врио директора департамента Елена Морозова, и предложил утвердить программу слушаний.

— Подали заявки на выступление… семь жителей города Омска, им будет предоставлено слово, — уточнил глава комитета Сергей Грушичев. Те заявки, которые поступят позже, будут рассмотрены уже непосредственно на заседании, при проведении публичных слушаний. Вполне возможно, там тоже будет предоставлена возможность выступить.

В итоге депутаты одобрили программу. Слушания пройдут в здании городского Совета, на них приглашены депутаты Законодательного собрания Омской области, представители профильных министерств, налоговой службы, Контрольно-счетной палаты. Омичи смогут посмотреть слушания в режиме онлайн.

В Омском городском Совете прошли публичные слушания по бюджету
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#Николай Эйхвальд#Общество#Бюджет#Новости#Публичные слушания
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