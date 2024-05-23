В Омске пройдут публичные слушания по бюджету

Сегодня, 23 мая, в Омском городском Совете прошло внеочередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. На нем говорили о подготовке к публичным слушаниям по исполнению городского бюджета за 2023 год, которые пройдут 7 июня. Профильный комитет мэрии предоставил депутатам основные тезисы доклада, который прочтет врио директора департамента Елена Морозова, и предложил утвердить программу слушаний.