«Тропки на наливайки протоптаны». В Омске ограничат продажу алкоголя в жилых домах

Помимо этого, в Омской области одобрили введение запрета на продажу алкоголя во Всероссийский день трезвости, 11 сентября, с 10 до 22 часов по местному времени. Подобное ограничение уже действует в нескольких российских регионах, теперь к ним присоединится и Омская область.