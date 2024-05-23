«Тропки на наливайки протоптаны». В Омске ограничат продажу алкоголя в жилых домах

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:45
На пленарном заседании Заксобрания Омской области сегодня рассмотрели законопроект об ограничении продажи алкоголя в ночное время. Властям, как ранее рассказывал Город55, хотят предоставить возможность вводить ограничения на условия и места продажи алкогольных напитков. Прежде всего, это позволит пресечь продажу алкоголя в магазинах, расположенных на первых этажах многоквартирных домов.
Руководитель минэкономики Омской области Анна Негодуйко отметила, что продавать алкоголь в Омске, Исилькуле, Калачинске, Называевске, Таре и Тюкалинске с 22.00 до 10.00 смогут только «добросовестные рестораны и кафе». Площадь зала обслуживания посетителей в таких заведениях должна быть не менее 50 кв. м.
«Исторический закон. Но тропки на эти наливайки натоптаны, там нужен будет жесткий контроль», — отметил депутат Заксобрания Владимир Казанин.
Депутаты приняли законопроект к рассмотрению. Принять его могут уже в июле, а действовать изменения начнут весной 2025 года.
Помимо этого, в Омской области одобрили введение запрета на продажу алкоголя во Всероссийский день трезвости, 11 сентября, с 10 до 22 часов по местному времени. Подобное ограничение уже действует в нескольких российских регионах, теперь к ним присоединится и Омская область.