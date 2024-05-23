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«Тропки на наливайки протоптаны». В Омске ограничат продажу алкоголя в жилых домах

23 мая 2024, 06:41
Фото: 1MI
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В Омске по ночам ограничат продажу алкоголя в жилых домах

Депутаты омского Заксобрания одобрили внесение изменений в проект, отметив, что очень часто получают от избирателей жалобы на так называемые «наливайки».

На пленарном заседании Заксобрания Омской области сегодня рассмотрели законопроект об ограничении продажи алкоголя в ночное время. Властям, как ранее рассказывал Город55, хотят предоставить возможность вводить ограничения на условия и места продажи алкогольных напитков. Прежде всего, это позволит пресечь продажу алкоголя в магазинах, расположенных на первых этажах многоквартирных домов.

Руководитель минэкономики Омской области Анна Негодуйко отметила, что продавать алкоголь в Омске, Исилькуле, Калачинске, Называевске, Таре и Тюкалинске с 22.00 до 10.00 смогут только «добросовестные рестораны и кафе». Площадь зала обслуживания посетителей в таких заведениях должна быть не менее 50 кв. м.

«Исторический закон. Но тропки на эти наливайки натоптаны, там нужен будет жесткий контроль», — отметил депутат Заксобрания Владимир Казанин.

Депутаты приняли законопроект к рассмотрению. Принять его могут уже в июле, а действовать изменения начнут весной 2025 года.

Помимо этого, в Омской области одобрили введение запрета на продажу алкоголя во Всероссийский день трезвости, 11 сентября, с 10 до 22 часов по местному времени. Подобное ограничение уже действует в нескольких российских регионах, теперь к ним присоединится и Омская область.

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