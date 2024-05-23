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Вакантный мандат депутата омского Заскобрания официально получил Олег Беспалов

Теперь официально. Мандат депутата Заксобрания Омской области получил Олег Беспалов

23 мая 2024, 04:36
Фото: Город55

Вакантный мандат депутата омского Заскобрания официально получил Олег Беспалов

Мандат у фракции «Коммунистов России» стал вакантным в декабре 2023 года после того, как Дарья Бикмаева по собственному желанию сложила полномочия.

Вакантный мандат депутата Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва сегодня, 23 мая, передали Олегу Беспалову. Депутаты одобрили такое решение на пленарном заседании.

Беспалов был зарегистрированным кандидатом от партии «Коммунисты России» по единому областному избирательному округу. Мандат у фракции, напомним, освободился после того, как в декабре прошлого года по собственной инициативе сложила депутатские полномочия Дарья Бикмаева. По информации источника Города55, к Бикмаевой проявляли интерес правоохранительные органы.

Известно, что 38-летний Олег Беспалов ранее также участвовал в выборах в Омский горсовет. В 2022 году на момент выборов он отмечал, что работает руководителем отдела в «Сибирском научно-производственном центре кадастровых технологий».

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#Юлия Истомина#Политика#Омск#Омская область#Депутат#Назначение#Новости#Заксобрание#Олег Беспалов
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