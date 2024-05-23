Теперь официально. Мандат депутата Заксобрания Омской области получил Олег Беспалов

Беспалов был зарегистрированным кандидатом от партии «Коммунисты России» по единому областному избирательному округу. Мандат у фракции, напомним, освободился после того, как в декабре прошлого года по собственной инициативе сложила депутатские полномочия Дарья Бикмаева. По информации источника Города55, к Бикмаевой проявляли интерес правоохранительные органы.