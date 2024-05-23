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Сергей Шелест посетил строительные площадки школ, где сейчас проходит капремонт

Сергей Шелест посетил строительные площадки школ, где сейчас проходит капремонт

23 мая 2024, 11:19
Фото: Владимир Казионов / Администрация Омска
Градоначальник побывал на стройплощадках двух школ — №129 и 14, капитальный ремонт в них проходит по президентской программе.

Мэр Омска Сергей Шелест посетил строительные площадки двух городских школ, в которых сейчас проходит капитальный ремонт по президентской программе. Так, в школе №129, расположенной на улице Магистральной, работают бригады подрядчика ООО «СтройКомплект». Строители уже закончили демонтаж кровли здания, убрали старые окна и двери, а также разобрали полы, потолки и сняли штукатурку со стен.

«В ходе инструментального обследования стало понятно, что конструкции здания нуждаются в дополнительном усилении — необходимые материалы закуплены и завезены на школьную территорию, процесс стартовал. В планах на ближайшее время — устройство новой крыши и конструкций полов», — рассказал градоначальник.

В 14-й школе по 21-й Амурской частично завершены демонтажные работы. Строители сняли все слои штукатурки и внесли сети. В учебном заведении продолжается демонтаж окон, разбор плоской кровли и внутренних кирпичных перегородок. На втором этаже также проделана большая работа: бригады подрядчика ООО «Омск Сайдинг Инвест» уже начали штукатурить стены коридоров и кабинетов.

«Обратил внимание и подрядчиков, и моего заместителя, директора департамента строительства на необходимость ускорить вопрос прохождения экспертиз проектно-сметных документаций по всем объектам. В школах предстоит обновить инженерные коммуникации, в том числе тепловые системы, и эти работы важно завершить до начала отопительного сезона», — добавил мэр.

Отметим, что в двухлетний цикл капремонта вошли 14 омских школ. В половине из них работы уже стартовали, еще семь учреждений — школы №11, 56, 71, 79, 82, 118 и лицей №29 — закроют на ремонт в июне.

Фото: Владимир Казионов / Администрация Омска
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