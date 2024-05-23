Сергей Шелест посетил строительные площадки школ, где сейчас проходит капремонт

Мэр Омска Сергей Шелест посетил строительные площадки двух городских школ, в которых сейчас проходит капитальный ремонт по президентской программе. Так, в школе №129, расположенной на улице Магистральной, работают бригады подрядчика ООО «СтройКомплект». Строители уже закончили демонтаж кровли здания, убрали старые окна и двери, а также разобрали полы, потолки и сняли штукатурку со стен.