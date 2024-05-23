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Сам не употреблял. Омские полицейские задержали 27-летнего наркокурьера

23 мая 2024, 08:36
Фото: 1MI
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В Омске полицейские задержали 27-летнего наркокурьера

Правоохранители задержали мужчину на выходе с территории Старо-Северного кладбища, на месте у него изъяли сверток с порошком.

Сотрудники УНК задержали 27-летнего омича на выходе с территории Старо-Северного кладбища, при себе у него был сверток с порошком, который он достал из закладки недалеко от погоста. Дома у мужчины обнаружили еще 10 грамм синтетического аналога запрещенного вещества, а также весы и различный упаковочный материал.

Правоохранители выяснили, что омич работал оптово-розничным курьером в интернет-магазине, при этом сам он запрещенные вещества не употреблял.

По этому факту возбуждено два уголовных дела за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

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