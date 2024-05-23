Сам не употреблял. Омские полицейские задержали 27-летнего наркокурьера

Сотрудники УНК задержали 27-летнего омича на выходе с территории Старо-Северного кладбища, при себе у него был сверток с порошком, который он достал из закладки недалеко от погоста. Дома у мужчины обнаружили еще 10 грамм синтетического аналога запрещенного вещества, а также весы и различный упаковочный материал.