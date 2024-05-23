Сам не употреблял. Омские полицейские задержали 27-летнего наркокурьера

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Сотрудники УНК задержали 27-летнего омича на выходе с территории Старо-Северного кладбища, при себе у него был сверток с порошком, который он достал из закладки недалеко от погоста. Дома у мужчины обнаружили еще 10 грамм синтетического аналога запрещенного вещества, а также весы и различный упаковочный материал.
Правоохранители выяснили, что омич работал оптово-розничным курьером в интернет-магазине, при этом сам он запрещенные вещества не употреблял.
По этому факту возбуждено два уголовных дела за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.