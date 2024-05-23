С двухлетним ребенком в машине. Омские полицейские задержали пьяного водителя

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Инспекторы ДПС остановили автомобиль «Тойота» на улице Съездовской в Центральном округе. За рулем находился пьяный мужчина, а рядом с ним — его 2-летний сын, который сидел на пассажирском месте без специального кресла.
После остановки машины водитель попытался скрыться, но правоохранители его задержали. Отмечается, что при задержании мужчина оказывал сопротивление. Кроме того, омич отказался от медицинского освидетельствования, по этой причине в отношении него возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Также его ждет наказание по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей), ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ (повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке).
Информация об инциденте передана инспекторам ПДН, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.