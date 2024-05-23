Просили близкие умерших. На двух омских кладбищах срубят 60 аварийных деревьев

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Published Сегодня, 03:29
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Вчера, 22 мая, «Комбинату специальных услуг», которым с лета прошлого года руководит Михаил Квитков, одобрили вырубку аварийных деревьев.
35 деревьев (24 тополя, 9 кленов, 1 ель и 1 береза) растут на Старо-Северном мемориальном кладбище на Орджоникидзе. А на Старо-Восточном кладбище по улице Дорожная срубить разрешили 25 аварийных тополей.
«Правильно, давно уже на это обращали внимание и хорошо, что бюджетное учреждение нашло средства. Много обращений поступает от родственников и близких умерших. Давайте это начатое дело закончим», — отметил председатель «зеленой комиссии» Михаил Горчаков.
Ранее Город55 рассказывал, что вырубки пройдут и на территории Кировского округа. 78 деревьев срубят на участке по улице 2-я Солнечная. Здесь собираются строить один из секторов логопарка «Звездный».