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Иллюстрация

Просили близкие умерших. На двух омских кладбищах срубят 60 аварийных деревьев

23 мая 2024, 03:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

На двух омских кладбищах избавятся от 60 аварийных деревьев

Произрастают деревья на Старо-Северном мемориальном и Старо-Восточном кладбищах.

Вчера, 22 мая, «Комбинату специальных услуг», которым с лета прошлого года руководит Михаил Квитков, одобрили вырубку аварийных деревьев.

35 деревьев (24 тополя, 9 кленов, 1 ель и 1 береза) растут на Старо-Северном мемориальном кладбище на Орджоникидзе. А на Старо-Восточном кладбище по улице Дорожная срубить разрешили 25 аварийных тополей.

«Правильно, давно уже на это обращали внимание и хорошо, что бюджетное учреждение нашло средства. Много обращений поступает от родственников и близких умерших. Давайте это начатое дело закончим», — отметил председатель «зеленой комиссии» Михаил Горчаков.

Ранее Город55 рассказывал, что вырубки пройдут и на территории Кировского округа. 78 деревьев срубят на участке по улице 2-я Солнечная. Здесь собираются строить один из секторов логопарка «Звездный».

На Левобережье Омска срубят 78 деревьев ради строительства логопарка «Звездный»
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Омск#Деревья#Вырубка деревьев#Кладбище#Новости#Снос деревьев#Михаил Горчаков#Зеленая комиссия#Комбинат специальных услуг
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