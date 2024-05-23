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Долгострой на 1-й Затонской

Продают с 2021 года. Китайский долгострой у омского парка снова выставили на торги

23 мая 2024, 08:58
Фото: yandex.ru/maps
Долгострой на 1-й Затонской

В Омске долгострой у «Зеленого острова» пытаются продать за 125 млн рублей

Готовность пятиэтажного административного здания на 1-й Затонской составляет 55%.

Омский депимущества в девятый раз выставил на торги недостроенное пятиэтажное здание возле парка «Зеленый остров». На этот раз долгострой, готовность которого составляет только 55%, оценили в 124,55 млн рублей, из них 20% (24,9 млн) потенциальный покупатель должен внести в качестве задатка.

Площадь административного здания на 1-й Затонской — 2450,9 кв. м. Продать его пытаются с ноября 2021 года. Последние торги проводились в декабре 2023 года, тогда снова не поступило ни одной заявки от желающих выкупить долгострой.

Объект незавершенного строительства на 1-й ЗатонскойОбъект незавершенного строительства на 1-й Затонской
Объект незавершенного строительства на 1-й ЗатонскойОбъект незавершенного строительства на 1-й Затонской
Объект незавершенного строительства на 1-й Затонской
Фото: ГИС Торги

Напомним, что строительством здания у «Зеленого острова» занималась компания «Восточная солнце», принадлежавшая китайцу У Цинлу. Фирма затянула со сроками строительства, поэтому здание и изъяли у нее через суд.

Ранее Город55 рассказывал, что бизнесмен Алексей Клочихин взялся за достройку многоэтажной автостоянки на проспекте Комарова. Проект реконструкции уже прошел экспертизу.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Суд#Продажа#Долгострой#Торги#Новости#Недострой#Парк Зеленый остров
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