Продают с 2021 года. Китайский долгострой у омского парка снова выставили на торги

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Омский депимущества в девятый раз выставил на торги недостроенное пятиэтажное здание возле парка «Зеленый остров». На этот раз долгострой, готовность которого составляет только 55%, оценили в 124,55 млн рублей, из них 20% (24,9 млн) потенциальный покупатель должен внести в качестве задатка.
Площадь административного здания на 1-й Затонской — 2450,9 кв. м. Продать его пытаются с ноября 2021 года. Последние торги проводились в декабре 2023 года, тогда снова не поступило ни одной заявки от желающих выкупить долгострой.
Напомним, что строительством здания у «Зеленого острова» занималась компания «Восточная солнце», принадлежавшая китайцу У Цинлу. Фирма затянула со сроками строительства, поэтому здание и изъяли у нее через суд.
Ранее Город55 рассказывал, что бизнесмен Алексей Клочихин взялся за достройку многоэтажной автостоянки на проспекте Комарова. Проект реконструкции уже прошел экспертизу.