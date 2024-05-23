Продают с 2021 года. Китайский долгострой у омского парка снова выставили на торги

Омский депимущества в девятый раз выставил на торги недостроенное пятиэтажное здание возле парка «Зеленый остров». На этот раз долгострой, готовность которого составляет только 55%, оценили в 124,55 млн рублей, из них 20% (24,9 млн) потенциальный покупатель должен внести в качестве задатка.