От 200 тысяч ежемесячно. Главный метеоролог Омска заработал за год около 2,5 млн

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Обь-Иртышское УГМС обнародовало информацию о доходах своего руководителя, заместителей и бухгалтера за прошедший год. Согласно этим данным, среднемесячный доход главного синоптика региона, Наталии Криворучко, составил 233 тысячи рублей.
Ее заместители получали меньше: Елена Амасенок — около 192 тысяч рублей, Николай Дранкович — 169 тысяч рублей, Олег Титарев — 139 тысяч рублей. Главный бухгалтер организации, Светлана Немова, зарабатывала в среднем более 145 тысяч рублей.
По данным о доходах за 2021 год, Наталия Криворучко заработала более 2,5 млн рублей, а ее супруг — 818 725 рублей. При этом в их владении только доли в квартире площадью 59,1 м². Также у супруга есть иномарка Chevrolet Klan.
Ранее Город55 рассказывал, что в городе требуется специалист, готовый работать за 100 тысяч рублей в месяц. Кандидат на эту должность должен иметь опыт работы в области внутреннего аудита системы менеджмента качества (СМК), а также опыт внедрения и сертификации международной системы менеджмента качества ISO. Опыт работы должен составлять не менее трех лет.