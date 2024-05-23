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Published Сегодня, 06:12

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Updated Сегодня, 06:24

иллюстрация

От 200 тысяч ежемесячно. Главный метеоролог Омска заработал за год около 2,5 млн

23 мая 2024, 06:12
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, сколько зарабатывает главный синоптик Омской области

Обь-Иртышское УГМС опубликовало данные о доходах своего руководства за год. Среднемесячный доход Наталии Криворучко, главного синоптика региона, составил 233 тысячи рублей. Заработная плата ее заместителей варьируется от 139 до 192 тысяч рублей.

Обь-Иртышское УГМС обнародовало информацию о доходах своего руководителя, заместителей и бухгалтера за прошедший год. Согласно этим данным, среднемесячный доход главного синоптика региона, Наталии Криворучко, составил 233 тысячи рублей.

Ее заместители получали меньше: Елена Амасенок — около 192 тысяч рублей, Николай Дранкович — 169 тысяч рублей, Олег Титарев — 139 тысяч рублей. Главный бухгалтер организации, Светлана Немова, зарабатывала в среднем более 145 тысяч рублей.

сведения о доходахсведения о доходах
сведения о доходах
Фото: Обь-Иртышское УГМС

По данным о доходах за 2021 год, Наталия Криворучко заработала более 2,5 млн рублей, а ее супруг — 818 725 рублей. При этом в их владении только доли в квартире площадью 59,1 м². Также у супруга есть иномарка Chevrolet Klan.

Ранее Город55 рассказывал, что в городе требуется специалист, готовый работать за 100 тысяч рублей в месяц. Кандидат на эту должность должен иметь опыт работы в области внутреннего аудита системы менеджмента качества (СМК), а также опыт внедрения и сертификации международной системы менеджмента качества ISO. Опыт работы должен составлять не менее трех лет.

В Омске ищут специалиста на зарплату в 100 тысяч ежемесячно
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