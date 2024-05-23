МСП-компании из сферы туризма получат 30 млрд рублей через «зонтичный» механизм

В Корпорации МСП уточнили, что данное направление включает в себя предоставление поручительств для выдачи кредитов представителям малого и среднего бизнеса с основным ОКВЭД (класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»). По словам представителей корпорации, лимиты уже доведены до Сбербанка, Альфа-Банка, Промсвязьбанка и МСП Банка, сообщает ria.ru.