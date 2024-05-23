МСП-компании из сферы туризма получат 30 млрд рублей через «зонтичный» механизм

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Об этом заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на встрече с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
Для стимулирования развития гостиничных комплексов и модернизации индустрии гостеприимства был запущен специальный лимит «зонтичных» поручительств, который позволит предпринимателям привлечь тридцать миллиардов рублей до конца текущего года, сообщил Исаевич.
В Корпорации МСП уточнили, что данное направление включает в себя предоставление поручительств для выдачи кредитов представителям малого и среднего бизнеса с основным ОКВЭД (класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»). По словам представителей корпорации, лимиты уже доведены до Сбербанка, Альфа-Банка, Промсвязьбанка и МСП Банка, сообщает ria.ru.
Михаил Мишустин отметил необходимость разработки удобных финансовых инструментов и предоставления финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. По его словам, важно, чтобы эти предприятия повышали эффективность своей работы и адаптировались к условиям беспрецедентного санкционного давления, занимая сегменты, освободившиеся после ухода иностранных компаний с рынка.
Как считает председатель правительства, было бы хорошо, чтобы в ходе конкуренции развивались предприятия, являющиеся более успешными и обладающие соответствующими инструментами.