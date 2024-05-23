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МСП-компании из сферы туризма получат 30 млрд рублей через «зонтичный» механизм

МСП-компании из сферы туризма получат 30 млрд рублей через «зонтичный» механизм

23 мая 2024, 06:15
Фото: 1MI
Малые и средние предприятия, работающие в туристической индустрии, смогут получить около 30 миллиардов рублей благодаря запуску «зонтичного» механизма.

Об этом заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на встрече с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Для стимулирования развития гостиничных комплексов и модернизации индустрии гостеприимства был запущен специальный лимит «зонтичных» поручительств, который позволит предпринимателям привлечь тридцать миллиардов рублей до конца текущего года, сообщил Исаевич.

В Корпорации МСП уточнили, что данное направление включает в себя предоставление поручительств для выдачи кредитов представителям малого и среднего бизнеса с основным ОКВЭД (класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»). По словам представителей корпорации, лимиты уже доведены до Сбербанка, Альфа-Банка, Промсвязьбанка и МСП Банка, сообщает ria.ru.

Михаил Мишустин отметил необходимость разработки удобных финансовых инструментов и предоставления финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. По его словам, важно, чтобы эти предприятия повышали эффективность своей работы и адаптировались к условиям беспрецедентного санкционного давления, занимая сегменты, освободившиеся после ухода иностранных компаний с рынка.

Как считает председатель правительства, было бы хорошо, чтобы в ходе конкуренции развивались предприятия, являющиеся более успешными и обладающие соответствующими инструментами.

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