Когда пройдут школьные выпускные вечера в Омской области: даты, время, формат

Зачастую выпускники начинают искать наряд на праздник более чем за год до мероприятия. Такое решение имеет как «плюсы», так и «минусы». Положительной стороной можно считать заблаговременное избавление от одной из важных проблем (по крайней мере, для девочек), ведь в течение учебного года, когда нужно будет готовиться к экзаменам, не придется тратить время на поиск идеального платья.