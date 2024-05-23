Когда пройдут школьные выпускные вечера в Омской области: даты, время, формат

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:21
Выпускной вечер — одно из самых запоминающихся событий в жизни каждого школьника. Это негласный рубеж, после которого начинается, новая, взрослая жизнь. Подготовка к такому мероприятию проходит соответствующе: узнав дату торжества, выпускники начинают искать подходящее место празднования, готовить наряды и работать над программой вечера.
В 2024 году выпускные вечера для школьников Омской области пройдут 25 июня, во вторник. Соответствующий приказ подписал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Последние звонки же пройдут совсем скоро — 24 и 25 мая.
Стоит отметить, что по всей России даты выпускных немного другие. В большинстве регионов праздник для 11-классников, согласно приказу министерства просвещения, состоится 28 и 29 июня.
Торжественная церемония, на которой выпускникам вручат аттестаты, медали и другие награды за успехи в учебе запланирована на 18:00. Продолжительность концертной программы самостоятельно регулирует каждое образовательное учреждение, как правило она занимает два-три часа, в нее входит вальс выпускников, сценки (иногда с учителями), напутственные слова педагогов и родителей и другие дополнения.
Можно предположить, что в этом году, как и в прошлом, общегородской выпускной пройдет на Соборной площади, однако официальных заявлений пока не было. Напомним, что в 2023 праздник для школьников был объединен с Днем молодежи и состоялся 24 июня. Тогда на сцене для омичей выпустили Клава Кока и группа «CREAM SODA», а вел мероприятие певец Вячеслав Макаров.
Интересно, что еще годом ранее, в 2022, общегородской выпускной прошел в Омской крепости. Это был первый праздник для 11-классников после двух лет ковидных ограничений. До коронавируса же, выпускной вечер для всех школьников города организовывали на Иртышской набережной.
Формат проведения выпускного вечера зависит, в первую очередь, от учебного заведения. Как правило, мероприятие проходит в стенах школы и сопровождается концертом, в котором участвуют ученики, педагоги и родители.
Однако часто для проведения торжественной части выпускного снимается специальное помещение — сцена дворца культуры, например. Такая обстановка добавляет вечеру ощущение «масштабности».
После завершения торжественной части, выпускники отправляются на общегородской праздник, смотрят салют, по желанию участвуют в шоу-программе, а потом едут в забронированный ресторан. Иногда из этого списка пропадает гуляние в центре города и школьники сразу направляются на индивидуальный праздник.
Зачастую выпускники начинают искать наряд на праздник более чем за год до мероприятия. Такое решение имеет как «плюсы», так и «минусы». Положительной стороной можно считать заблаговременное избавление от одной из важных проблем (по крайней мере, для девочек), ведь в течение учебного года, когда нужно будет готовиться к экзаменам, не придется тратить время на поиск идеального платья.
К недостаткам такой идеи можно отнести смену вкусов или цветовых предпочтений. За год наряд может перестать нравится, а тратиться на новый готова не каждая семья. Кроме того, к изменчивым факторам относятся фасон, длина и материал платья.
В омских магазинах представлены тысячи выпускных нарядов, образ на свой вкус сможет найти каждый 11-классник. Цены также очень разнообразны, стоимость мужских классических костюмов начинается от 6 000 рублей, при желании можно найти и дешевле.
С нарядами для девушек ситуация немного сложнее. В магазине цены на платья начинаются от 4 000 рублей, однако, если шить на заказ, стоимость возрастает и стартует от 15 000 рублей с учетом материалов.
Проведение выпускного вечера — праздник для школьников и страх для родителей. Организация торжества требует не только большого количества времени, но и средств. Величина суммы зависит от многих факторов: арендуемого зала для официальной части (если мероприятие проходит вне школы), ресторана, интерактива для выпускников, спецэффектов, ведущего и других. Общая стоимость делится на всех родителей, сумма может достигать 50 000 рублей с семьи.
Так, например, по данным сервиса «Аренда залов», стоимость банкета в Омске — около 60 000 рублей, на прочие составляющие придется потратить еще около 20 000 тысяч.
«Ориентировочная стоимость банкета для выпускных 4, 9, 11 классов около 60 000 рублей (при среднем чеке на 1 человека 1500 рублей). Еще Около 10 000 руб. пойдут на оплату услуг ведущего (средняя стоимость 2 000 рублей в час) и 7 500 — DJ (1 500 рублей в час)», — сообщается на сайте.
Подводя итоги отметим, что выпускной вечер — важное событие в жизни каждого школьника. Да, оно требует затрат и тщательной подготовки, но это именно то мероприятие, которое выпускники будут помнить еще долгие годы.
Ранее Город55 писал о забавных историях, которые приключались со школьниками на выпускных вечерах.