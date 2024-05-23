Как доказать гражданский брак вдовам после смерти мужа на СВО

В качестве доказательства существования гражданского брака нужно свидетельство о том, что до момента гибели гражданского супруга в зоне СВО мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет. Если вдова ждет ребенка, то в суд нужно отдать только документы о том, что супруги жили вместе хотя бы год.