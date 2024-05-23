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Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

Как доказать гражданский брак вдовам после смерти мужа на СВО

Как доказать гражданский брак вдовам после смерти мужа на СВО

23 мая 2024, 17:58
Фото: Город55
Правительство РФ одобрило законопроект о признании «законными супругами» гражданских жен бойцов, погибших или пропавших без вести на СВО. Женщинам будут предусмотрены льготы.

«Новые известия» пишут, что любовницы в этом случае не получают денег. Обратившиеся должны подтвердить, что не состоят официально в браке с другими людьми. Подразумевается, что нормы морали нарушены не будут.

Также женщина должна предоставить доказательства, что имели отношения с бойцом СВО у нее были до его смерти и исчезновения в период военных действий. При этом «гражданские вдовы» смогут обращаться в суд, чтобы им помогли с этим вопросом.

В качестве доказательства существования гражданского брака нужно свидетельство о том, что до момента гибели гражданского супруга в зоне СВО мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет. Если вдова ждет ребенка, то в суд нужно отдать только документы о том, что супруги жили вместе хотя бы год.

Если гражданский брак признают действительным в суде, то женщина отправляется в ЗАГС, чтобы взять свидетельство о браке. Информация об этом будет внесена в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.

Андрей Турчак рассказал о новых мерах поддержки бойцов и их семей
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#Алина Ясинская#Общество#Россия#Выплаты#Льготы#Новости#Спецоперация#Социальные выплаты#Участник СВО#Помощь участникам СВО#Вдова
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