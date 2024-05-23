Как доказать гражданский брак вдовам после смерти мужа на СВО

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
«Новые известия» пишут, что любовницы в этом случае не получают денег. Обратившиеся должны подтвердить, что не состоят официально в браке с другими людьми. Подразумевается, что нормы морали нарушены не будут.
Также женщина должна предоставить доказательства, что имели отношения с бойцом СВО у нее были до его смерти и исчезновения в период военных действий. При этом «гражданские вдовы» смогут обращаться в суд, чтобы им помогли с этим вопросом.
В качестве доказательства существования гражданского брака нужно свидетельство о том, что до момента гибели гражданского супруга в зоне СВО мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет. Если вдова ждет ребенка, то в суд нужно отдать только документы о том, что супруги жили вместе хотя бы год.
Если гражданский брак признают действительным в суде, то женщина отправляется в ЗАГС, чтобы взять свидетельство о браке. Информация об этом будет внесена в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.