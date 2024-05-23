Грозит тюрьма. Омский предприниматель обманул сироту на полмиллиона рублей

Следователи установили, что в течение года мужчина злоупотреблял доверием сироты и обманом переписал на себя его квартиру в селе Красноярка, которая полагалась потерпевшему по наследству. Кроме того, обвиняемый похитил у знакомого 557, 5 тысяч рублей, оставив его без жилья и без денег.