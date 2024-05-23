Грозит тюрьма. Омский предприниматель обманул сироту на полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Следственный комитет направил в суд уголовное дело 50-летнего омского предпринимателя, который обвиняется в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Следователи установили, что в течение года мужчина злоупотреблял доверием сироты и обманом переписал на себя его квартиру в селе Красноярка, которая полагалась потерпевшему по наследству. Кроме того, обвиняемый похитил у знакомого 557, 5 тысяч рублей, оставив его без жилья и без денег.
Чтобы возместить ущерб, на имущество предпринимателя был наложен арест. В ходе расследования мужчина не признал вину, однако следствие собрало достаточно доказательств для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.