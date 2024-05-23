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Грозит тюрьма. Омский предприниматель обманул сироту на полмиллиона рублей

23 мая 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
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Омский предприниматель обманул сироту на полмиллиона рублей

Региональный следком завершил расследование дела омича, обвиняемого в крупном мошенничестве.

Следственный комитет направил в суд уголовное дело 50-летнего омского предпринимателя, который обвиняется в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следователи установили, что в течение года мужчина злоупотреблял доверием сироты и обманом переписал на себя его квартиру в селе Красноярка, которая полагалась потерпевшему по наследству. Кроме того, обвиняемый похитил у знакомого 557, 5 тысяч рублей, оставив его без жилья и без денег.

Чтобы возместить ущерб, на имущество предпринимателя был наложен арест. В ходе расследования мужчина не признал вину, однако следствие собрало достаточно доказательств для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Инвалиды#Следственный комитет#Мошенничество#Мошенники#Следком#Следователи#Новости#Инвалидность#Инвалид#Следствие
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