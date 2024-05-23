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Готовьте палочки: где готовят самую вкусную лапшу в Омске

Готовьте палочки: где готовят самую вкусную лапшу в Омске

23 мая 2024, 20:50
Фото: Город55
Лапша — неотъемлемая часть рациона многих людей. Она вкусная и питательная. В дороге подкрепиться — самое то! Но где ее вкусно готовят? Город55 собрал топ лапшичных в городе. Подробка составлялась на основе информации 2GIS.RU.

1. Лапшичная с маленьким цветком на окне (оценка 4.5 из 5)

Заведение располагается на улице Лермонтова, 8. Оно существует давно, с 2015 года. Здесь можно поесть блюда азиатской, японской и паназиатской кухни. Есть возможно сделать заказ навынос. В лапшичную можно заходить с собаками. Средний чек — 300 рублей.

2. Лапша и рис (оценка 4.2 из 5)

Лапшиная находится на улице Бетховена, 30 в Кировском округе. Тут готовят блюда азиатской и японской кухонь. В заведение можно заказать еду навынос и прийти с собакой. Средний чек — 500 рублей.

3. Com Viet (4.1 из 5)

Кафе вьетнамской кухни размещено по улице 70 лет Октября, 34. В описании указано, что в заведении можно организовывать банкеты. Одновременно с этим в Com Viet есть место для тех, кто работает с ноутбуком. Средний чек — 150 рублей.

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