Готовьте палочки: где готовят самую вкусную лапшу в Омске

Posted Сегодня, 20:50
Published Сегодня, 20:50
Modified Сегодня, 20:52
Updated Сегодня, 20:52
Заведение располагается на улице Лермонтова, 8. Оно существует давно, с 2015 года. Здесь можно поесть блюда азиатской, японской и паназиатской кухни. Есть возможно сделать заказ навынос. В лапшичную можно заходить с собаками. Средний чек — 300 рублей.
Лапшиная находится на улице Бетховена, 30 в Кировском округе. Тут готовят блюда азиатской и японской кухонь. В заведение можно заказать еду навынос и прийти с собакой. Средний чек — 500 рублей.
Кафе вьетнамской кухни размещено по улице 70 лет Октября, 34. В описании указано, что в заведении можно организовывать банкеты. Одновременно с этим в Com Viet есть место для тех, кто работает с ноутбуком. Средний чек — 150 рублей.