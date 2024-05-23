Андрей Турчак рассказал о новых мерах поддержки бойцов и их семей

В своем телеграм-канале он написал, что на сегодняшний день закон предусматривает, что безвозмездно получить участок можно только один раз и по одному основанию. Таким образом, к примеру, воспитанники многодетных семей, принимающие участие в специальной военной операции, которые уже получили долю на родительском участке, ограничиваются в правах.