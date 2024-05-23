Андрей Турчак рассказал о новых мерах поддержки бойцов и их семей

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Как пишет издание mkset.ru, Турчак рассказал, что в новом докладе рабочая группа по СВО в том числе выступает с инициативой уточнить нормы выделения для бойцов безвозмездных земельных участков.
В своем телеграм-канале он написал, что на сегодняшний день закон предусматривает, что безвозмездно получить участок можно только один раз и по одному основанию. Таким образом, к примеру, воспитанники многодетных семей, принимающие участие в специальной военной операции, которые уже получили долю на родительском участке, ограничиваются в правах.
Рабочая группа по СВО также предлагает освободить военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, от уплаты процентов по ипотечным кредитам. В настоящее время на бойцов распространяется заморозка процентной ставки на время кредитных каникул по всем видам кредитования, кроме ипотечных кредитов.
Ветеранов спецоперации предлагается освободить от уплаты государственной пошлины при регистрации юридического лица или ИП. По мнению Андрея Турчака, эта норма также должна распространяться на супруг ветеранов.
Ополченцам Донбасса, которые были из-за ранений демобилизованы до 2022 года, предлагается предоставить возможность еще раз пройти военно-врачебную комиссию. Турчак подчеркнул, что многие из таких бойцов считаются покинувшими службу из-за «общего заболевания», что не дает им право получить статус инвалида боевых действий, льготы и выплаты.
Кроме этого, рабочая группа предложила упростить процедуру получения гражданства иностранным гражданам, имеющим статус участника боевых действий и государственные награды России, а также включить обучающие программы для ветеранов специальной военной операции в национальный проект по предпринимательству.
Сайт ER.RU пишет, что Турчак также доложил Владимиру Путину о статусе ранее сформулированных предложений. Он отметил, что ГД РФ приняла законы о распространении льгот, положенных героям РФ и героям СССР, на членов их семей, а также закон о дополнительных ежемесячных выплатах кавалерам ордена Святого Георгия. Также были утверждены поправки, позволяющие получать одновременно две пенсии семьям погибших участников СВО с детьми до 23 лет.