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иллюстрация

Заработок на инвестициях. Мошенник опустошил кредитку омички и набрал на нее кредитов

22 мая 2024, 05:54
Фото: Город55
иллюстрация

Студентка из Омска в попытке заработать на инвестициях отдала мошеннику 182 тыс

В полиции рассказали о новом случае мошенничества. 20-летняя студентка поверила в легкий заработок на инвестициях и потеряла 182 тысячи рублей. Мошенник обещал перевести на ее карту 10 тысяч, которые принесут доход в размере 45 тысяч. Из этой суммы он оставит себе 60%, а остальное отдаст ей.

В пресс-службе омской полиции рассказали о еще одном случае мошенничества. На этот раз на удочку афериста попалась 20-летняя студентка одного из омских вузов. Девушка потеряла 182 тысячи рублей.

Оказалось, что студентка второго курса получила сообщение в социальной сети от незнакомого человека, который предложил ей легкий заработок на инвестициях. Он сообщил, что переведет на ее банковскую карту 10 тысяч рублей, эти деньги будут вложены и принесут доход в размере 45 тысяч. Из этой суммы 60% он оставит себе, а 40% отдаст ей.

переписка с мошенникомпереписка с мошенником
переписка с мошенникомпереписка с мошенником
переписка с мошенникомпереписка с мошенником
переписка с мошенникомпереписка с мошенником
переписка с мошенником
Фото: УМВД России по Омской области

Девушка передала незнакомцу номер банковской карты и коды из сообщений. Он оформил кредит на 10 тысяч рублей, которые перевел на еще одну ее карту и якобы брокерский счет. Затем мошенник списал 40 тысяч рублей с кредитной карты и оформил на девушку три кредита по 44 тысячи рублей. Деньги перевел таким же образом.

Когда пришло время получать прибыль, мошенник попросил данные карты подруги. Омичка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника, проводит оперативные мероприятия.

Напомним, что с начала года жители нашего региона перевели на «безопасный счет» 536 миллионов рублей. В прокуратуре уточнили, что омичи обратились в полицию более 2 тысяч раз.

Перевели на «безопасный счет». С начала года омичи потеряли 536 млн из-за мошенников
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