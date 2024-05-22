Заработок на инвестициях. Мошенник опустошил кредитку омички и набрал на нее кредитов

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
В пресс-службе омской полиции рассказали о еще одном случае мошенничества. На этот раз на удочку афериста попалась 20-летняя студентка одного из омских вузов. Девушка потеряла 182 тысячи рублей.
Оказалось, что студентка второго курса получила сообщение в социальной сети от незнакомого человека, который предложил ей легкий заработок на инвестициях. Он сообщил, что переведет на ее банковскую карту 10 тысяч рублей, эти деньги будут вложены и принесут доход в размере 45 тысяч. Из этой суммы 60% он оставит себе, а 40% отдаст ей.
Девушка передала незнакомцу номер банковской карты и коды из сообщений. Он оформил кредит на 10 тысяч рублей, которые перевел на еще одну ее карту и якобы брокерский счет. Затем мошенник списал 40 тысяч рублей с кредитной карты и оформил на девушку три кредита по 44 тысячи рублей. Деньги перевел таким же образом.
Когда пришло время получать прибыль, мошенник попросил данные карты подруги. Омичка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника, проводит оперативные мероприятия.
Напомним, что с начала года жители нашего региона перевели на «безопасный счет» 536 миллионов рублей. В прокуратуре уточнили, что омичи обратились в полицию более 2 тысяч раз.