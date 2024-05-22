Заработок на инвестициях. Мошенник опустошил кредитку омички и набрал на нее кредитов

Оказалось, что студентка второго курса получила сообщение в социальной сети от незнакомого человека, который предложил ей легкий заработок на инвестициях. Он сообщил, что переведет на ее банковскую карту 10 тысяч рублей, эти деньги будут вложены и принесут доход в размере 45 тысяч. Из этой суммы 60% он оставит себе, а 40% отдаст ей.