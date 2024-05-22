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провал

«Провал в метро»: омичи пожаловались на огромную яму рядом с библиотекой Пушкина

22 мая 2024, 06:57
Фото: Паблик «100 необычных мест Омска»
провал
В паблике «100 необычных мест Омска» показали яму рядом с библиотекой Пушкина. Это место назвали «провалом в метро». В администрации города объяснили, что в прошлом году проводили замену подающего трубопровода. Планируется замена обратного. После завершения работ асфальт восстановят.

Накануне в паблике «100 необычных мест Омска» продемонстрировали яму рядом с библиотекой Пушкина. Автор поста назвал это место «провалом в метро».

Позже в администрации Омска прокомментировали эту ситуацию. Они объяснили, что в прошлом году на этом участке уже проводили работы по замене подающего трубопровода. Теперь там планируется замена обратного трубопровода тепловых сетей.

После завершения работ асфальт на месте провала будет восстановлен. А пока для обеспечения безопасности пешеходов специалисты ресурсоснабжающей организации установят временные ограждения.

провалпровал
провал
Фото: Паблик «100 необычных мест Омска»

Ранее в социальных сетях омичи опубликовали фото, на котором виден огромный провал под метромостом. Очевидцы сообщают, что провал уже достиг пешеходной дорожки. Автор поста отметил, что, когда вода спадет, она может унести с собой и фундамент моста. И тогда все будут говорить, что это произошло неожиданно. Как на это отреагировали в мэрии, можно узнать ниже:

«Пока» метромост. Омичи в соцсетях пожаловались на глубокие провалы под метромостом
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#Общество#Происшествия#Омск#Мэрия#Омская область#Социальные сети#Безопасность#Асфальт#Библиотека#Новости#Провал#Трубопровод#Работы#Ограждения
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