«Провал в метро»: омичи пожаловались на огромную яму рядом с библиотекой Пушкина

Ранее в социальных сетях омичи опубликовали фото, на котором виден огромный провал под метромостом. Очевидцы сообщают, что провал уже достиг пешеходной дорожки. Автор поста отметил, что, когда вода спадет, она может унести с собой и фундамент моста. И тогда все будут говорить, что это произошло неожиданно. Как на это отреагировали в мэрии, можно узнать ниже: