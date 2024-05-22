«Провал в метро»: омичи пожаловались на огромную яму рядом с библиотекой Пушкина

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Накануне в паблике «100 необычных мест Омска» продемонстрировали яму рядом с библиотекой Пушкина. Автор поста назвал это место «провалом в метро».
Позже в администрации Омска прокомментировали эту ситуацию. Они объяснили, что в прошлом году на этом участке уже проводили работы по замене подающего трубопровода. Теперь там планируется замена обратного трубопровода тепловых сетей.
После завершения работ асфальт на месте провала будет восстановлен. А пока для обеспечения безопасности пешеходов специалисты ресурсоснабжающей организации установят временные ограждения.
Ранее в социальных сетях омичи опубликовали фото, на котором виден огромный провал под метромостом. Очевидцы сообщают, что провал уже достиг пешеходной дорожки. Автор поста отметил, что, когда вода спадет, она может унести с собой и фундамент моста. И тогда все будут говорить, что это произошло неожиданно. Как на это отреагировали в мэрии, можно узнать ниже: