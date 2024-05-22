Прохлада и дожди. Стало известно, какая погода ждет омичей в начале лета

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Начало июня в Омской области обещает быть прохладным и дождливым. Так, согласно долгосрочному прогнозу погоды, в первый день лета температура воздуха поднимется до +20 градусов, возможны гроза и дождь. В темное время суток столбик термометра опустится до +11 градусов.
2 июня станет еще прохладнее. Днем воздух прогреется до +11 градусов, а ночью — до +8, на протяжении суток прогнозируется облачность, также возможны осадки. В течение недели, с 3 по 9 июня, температура воздуха будет держаться в пределах +16…+20 градусов в светлое время суток и +13…+17 ночью. Кроме того, продолжатся осадки в виде дождя.
Напомним, что сегодня в Омске объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды — сильного ветра, дождя и града.