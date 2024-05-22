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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

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Прохлада и дожди. Стало известно, какая погода ждет омичей в начале лета

22 мая 2024, 11:54
Фото: Изображение Midjourney
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Синоптики представили прогноз погоды на первые дни лета в Омской области

Согласно долгосрочному прогнозу погоды, начало июня выдастся прохладным и дождливым, температура воздуха не будет подниматься выше 20 градусов.

Начало июня в Омской области обещает быть прохладным и дождливым. Так, согласно долгосрочному прогнозу погоды, в первый день лета температура воздуха поднимется до +20 градусов, возможны гроза и дождь. В темное время суток столбик термометра опустится до +11 градусов.

2 июня станет еще прохладнее. Днем воздух прогреется до +11 градусов, а ночью — до +8, на протяжении суток прогнозируется облачность, также возможны осадки. В течение недели, с 3 по 9 июня, температура воздуха будет держаться в пределах +16…+20 градусов в светлое время суток и +13…+17 ночью. Кроме того, продолжатся осадки в виде дождя.

Напомним, что сегодня в Омске объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды — сильного ветра, дождя и града.

Дождь с градом и шквалистый ветер. В Омске на сутки объявили штормовое предупреждение
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